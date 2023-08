dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Erholung geht weiter

FRANKFURT (dpa-AFX)

DEUTSCHLAND: - ERHOLUNG SETZT SICH FORT - Der Dax (DAX 40) dürfte sich am Donnerstag zunächst weiter erholen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,6 Prozent höher auf 15 947 Punkte. Damit würde er sich weiter von der 100-Tage-Linie absetzen, nachdem er am Dienstag zeitweise bis auf 15 706 Punkte abgesackt war. Die Berichtssaison in Deutschland erreicht an diesem Donnerstag ihren Höhepunkt. Am Nachmittag folgt dann mit den US-Verbraucherpreisen noch ein Highlight an Wirtschaftsdaten. Sie sind ein wichtiger Signalgeber für die US-Notenbank im laufenden Zinserhöhungszyklus zur Inflationsbekämpfung.

USA: - SCHWÄCHER - Die US-Börsen haben am Mittwoch ihre Vortagesverluste ausgeweitet. Vor der mit Spannung erwarteten Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise am Donnerstag stieg die Nervosität am Markt. Die bange Frage ist, ob es zur erhofften Pause im US-Zinserhöhungszyklus kommt. Die jüngsten Entwicklungen an den Rohstoffmärkten aber sprachen eher für einen weiterhin hohen Inflationsdruck. So zogen die Ölpreise spürbar an, denn es wird befürchtet, dass die russischen Öllieferungen durch den Krieg gegen die Ukraine leiden könnten. Zudem stieg der Preis für europäisches Erdgas stark. Hintergrund war hier ein Streik von Arbeitern in einigen Flüssiggasanlagen in Australien. Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) fiel um 0,54 Prozent auf 35 123,36 Punkte.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Der japanische Nikkei 225 legte zuletzt um 0,6 Prozent zu. Mit Spannung werden im Tagesverlauf neue Inflationsdaten aus den USA erwartet. Sie dürften mit über den künftigen geldpolitischen Kurs entscheiden. In China ging es für den CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, hingegen zuletzt um 0,5 Prozent nach unten. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong büßte rund ein Prozent ein. In China prägen weiter Konjunktursorgen das Geschehen.

