dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Erholung geht weiter

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Der turbulenten Vorwoche an den weltweiten Börsen mit einem letztlich versöhnlichen Wochenausklang dürfte am Montag hierzulande eine weitere Erholung folgen. Gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den DAX mit einem Plus von 0,44 Prozent auf 17.801 Punkte. Daran gemessen, hat der Dax von seinem vor einer Woche bei rund 17.025 Punkten markierten tiefsten Stand sei Februar inzwischen schon wieder mehr als viereinhalb Prozent aufgeholt. Rezessionssorgen in den USA - einer der entscheidenden Auslöser des Kurssturzes vor gut einer Woche - ließen zuletzt wieder etwas nach. Wichtige Unterstützungen im Dax hätten zuletzt gehalten, analysierte der Charttechnik-Experte Martin Utschneider von Finanzethos am Montagmorgen. Die allgemeine Nervosität und Unsicherheit bleibe aber bestehen. Noch sei nicht alles "eitel Sonnenschein".

USA: - LEICHT IM PLUS - Die US-Börsen haben eine schwankungsreiche Woche einigermaßen versöhnlich beendet. Der Dow Jones Industrial schloss am Freitag 0,13 Prozent fester mit 39.497,54 Punkten. Dank der Erholung von seinem am Montag erreichten tiefsten Stand seit Mitte Juni dämmte der Leitindex sein Wochenminus auf 0,6 Prozent ein. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Freitag letztlich um 0,47 Prozent auf 5.344,16 Zähler hoch. Der technologielastige NASDAQ 100 stieg um 0,54 Prozent auf 18.513,10 Punkte, womit er am Ende sogar einen Wochengewinn von 0,4 Prozent erzielte.

ASIEN: - WENIG BEWEGUNG; FEIERTAG IN TOKIO - In Asien sind die wichtigsten Aktienmärkte mit geringen Ausschlägen in die Woche gestartet. In Tokio, wo es vergangene Woche turbulent zugegangen war, wird heute wegen eines Feiertags nicht gehandelt. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen legte im späten Handel 0,10 Prozent zu. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong zog ebenfalls leicht an.

DAX 17722,88 0,24%

XDAX 17771,26 0,26%

EuroSTOXX 50 4675,28 0,14%

Stoxx50 4351,03 0,63%

DJIA 39497,54 0,13%

S&P 500 5344,16 0,47%

NASDAQ 100 18513,10 0,54%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 134,52 -0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0921 0,04%

USD/Yen 147,16 0,38%

Euro/Yen 160,71 0,40%

ROHÖL:

Brent 78,89 +0,23 USD

WTI 77,22 +0,38 USD

