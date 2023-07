dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Erholung setzt sich fort

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHT IM PLUS - Der Dax (DAX 40) setzt seine Erholung am Mittwoch zunächst fort. Nach vier aufeinander folgenden Verlusttagen zu Beginn der Vorwoche könnte er nun eine gleich lange Gewinnstrecke vollenden. Dazu notwendig ist ein weiterer Gewinntag, der sich anbahnt: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf 15 843 Punkte. Allerdings könnten die Karten am Nachmittag nochmals neu gemischt werden, wenn in den USA die aktuellen Verbraucherpreise bekannt gegeben werden. Die US-Börsen hatten am Vorabend ihre Gewinne ausgeweitet - laut Marktbeobachter Michael Hewson von CMC Markets in der Annahme, dass die Inflations-Daten keine unangenehmen Überraschungen mit sich bringen. Dies verschafft den europäischen Börsen zur Wochenmitte eine positive Vorgabe.

USA: - GEWINNE - Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) ist am Dienstag im Aufwind geblieben. Börsianer verwiesen auf die jüngsten chinesischen Konjunkturmaßnahmen als Antrieb. Etwas gedämpft wurde die Stimmung allerdings von Rezessionsängsten sowie Warnungen vor steigenden und länger anhaltend hohen US-Leitzinsen. Der US-Leitindex gewann 0,93 Prozent auf 34 261,42 Punkte und baute damit seine zu Wochenbeginn erzielten Gewinne aus. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,67 Prozent auf 4439,26 Zähler nach oben. Der technologielastige NASDAQ 100 legte um 0,49 Prozent auf 15 119,06 Punkte zu.

ASIEN: - CSI 300 UND NIKKEI IM MINUS; HANG SENG LEGT ZU - In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte unterschiedlich entwickelt. Während es in Japan etwas stärker nach unten ging und in China ein wenig, zogen die Kurse in Hongkong und Indien an. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gab rund 45 Minuten vor Handelsende rund 0,7 Prozent nach. In China gab der CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, im späten Handel minimal nach. Kursgewinne gab es dagegen in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong. Dort stieg der Hang-Seng-Index (Hang Seng) zuletzt um etwas mehr als ein Prozent. In Indien und Südkorea ging es etwas nach oben.

DAX 15790,34 0,75%

XDAX 15828,04 0,89%

EuroSTOXX 50 4286,56 0,71%

Stoxx50 3882,15 0,44%

DJIA 34261,42 0,93%

S&P 500 4439,26 0,67%

NASDAQ 100 15119,06 0,49%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 131,01 +0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1034 0,23%

USD/Yen 139,47 -0,64%

Euro/Yen 153,90 -0,42%

ROHÖL:

Brent 79,47 +0,07 USD

WTI 74,91 +0,08 USD

