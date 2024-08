dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Erholung wackelt

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ERHOLUNG WACKELT - Die tags zuvor deutliche Erholung des DAX dürfte am Donnerstag bereits wieder zu Ende sein. Zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex ein Prozent tiefer auf 17.433 Punkte. Zur Wochenmitte hatte der Dax seine kräftigen Verluste vom Wochenanfang noch aufgeholt. Am New Yorker Aktienmarkt war es aber im Verlauf bereits wieder abwärts gegangen. Die Börsen befinden sich seit dem von Rezessionssorgen in den USA ausgelösten Kurssturz in unruhigem Fahrwasser. Akzente setzen dürfte die Berichtssaison, die mit Quartalszahlen von fünf Dax-Konzernen auf vollen Touren läuft.

USA: - VERLUSTE - Die erst Vortags angelaufene Erholung der US-Börsen von einer dreitägigen Talfahrt ist schon zu Ende. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab am Mittwoch seine anfangs erneut deutlichen Gewinne ab und schloss 0,60 Prozent tiefer bei 38.763,45 Punkten. Ähnlich sah es bei den anderen Indizes aus. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Ende um 0,77 Prozent auf 5.199,50 Punkte nach unten, während der technologielastige NASDAQ 100 1,16 Prozent auf 17.867,37 Zähler verlor.

ASIEN: - JAPAN SCHWÄCHELT - Der Aktienmarkt in Japan hat nach seiner jüngsten Erholung wieder geschwächelt. In Tokio sank der Nikkei-Index für 225 führende Werte (Nikkei 225) zuletzt um 0,6 Prozent. Die Sorge vor einer weiteren Aufwertung des Yen bei Zinserhöhung sorgt auch nach der jüngsten Beruhigung durch die Notenbank weiter für Unsicherheit. In China ging es unterdessen bei den Kursen aufwärts. Die Bewegungen blieben aber gedämpft. Der techwertelastige Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong legte um 0,7 Prozent zu, während der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen 0,4 Prozent gewann.

DAX 17615,15 1,50%

XDAX 17422,10 0,32%

EuroSTOXX 50 4668,06 2,03%

Stoxx50 4308,37 1,23%

DJIA 38763,45 -0,60%

S&P 500 5199,50 -0,77%

NASDAQ 100 17867,37 -1,16%°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 134,34 0,13%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,0932 0,08%

USD/Yen 146,24 -0,29%

Euro/Yen 159,88 -0,20%°

ROHÖL:

Brent 78,41 0,08 USD

WTI 75,39 0,16 USD°

