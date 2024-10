dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Etwas höher erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - LEICHT IM PLUS - Nach seiner schwachen Vorwoche dürfte der DAX am Montag etwas höher in den Handel gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor der Xetra-Eröffnung mit plus 0,12 Prozent auf 19.487 Punkte. Allzu viel Bewegung zeichnet sich gleichwohl in einer von der Berichtssaison geprägten Woche noch nicht ab. Vor allem in den USA stehen im Wochenverlauf Quartalszahlen großer Technologiekonzerne wie Amazon, Apple und Microsoft auf der Agenda, während die in der nächsten Woche anstehende US-Präsidentschaftswahl für etwas Zurückhaltung sorgen dürfte.

USA: - TECHWERTE GEFRAGT, DOW IM MINUS - Am US-Aktienmarkt hat der konjunktursensible Technologiesektor am Freitag seinen zuletzt guten Lauf fortgesetzt. Die Branche profitierte davon, dass sich die von der Universität Michigan erhobene Stimmung der Verbraucher im Oktober unerwartet etwas aufgehellt hatte. Standardwerte hingegen blieben weiter im Hintertreffen. Insgesamt sorgen die nahenden Wahlen bei den Aktien-Anlegern derzeit für Unsicherheit. Die Renditen am als sicher geltenden Staatsanleihenmarkt haben im Wochenverlauf vor diesem Hintergrund deutlich zugelegt. Der Dow Jones Industrial rutschte nach anfänglichen Gewinnen in die Verlustzone und fiel am Ende um 0,61 Prozent auf 42.114,40 Punkte. Auf Wochensicht ergibt sich ein Minus von 2,68 Prozent. Der marktbreite S&P 500 gab am Freitag um 0,03 Prozent auf 5.808,12 Punkte nach.

ASIEN: - GEWINNE IN TOKIO, CHINA UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben sich am Montag überwiegend freundlich präsentiert. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg zum Start in die Woche um 1,8 Prozent und machte dann einen Teil der Verluste in der Vorwoche wett. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten verlor im späten Handel 0,1 Prozent, während in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong der Hang Seng 0,2 Prozent zulegte.

^

DAX 19463,59 0,11%

XDAX 19410,23 -0,16%

EuroSTOXX 50 4943,09 0,16%

Stoxx50 4438,96 0,02%

DJIA 42114,40 -0,61%

S&P 500 5808,12 -0,03%

NASDAQ 100 20352,02 0,59%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 132,53 -0,43%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,0783 -0,12%

USD/Yen 153,66 0,91%

Euro/Yen 165,70 0,78%

BTC in USD 67.536 -405

°

ROHÖL:

^

Brent 72,60 -3,45 USD

WTI 68,42 -3,36 USD

°

/zb