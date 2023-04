dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Freundlicher Wochenausklang erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSGEWINNE - Der Dax (DAX 40) bleibt zu Wochenschluss am Tropf der Wall Street. Die Stärke im New Yorker Handel dürfte hierzulande zumindest moderatere Gewinne nach sich ziehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Freitag gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf 15 853 Punkte. Vor allem an der Nasdaq-Börse hatte Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) mit einem starken Quartalsbericht eine Rally ausgelöst. "Die Vorgaben aus den USA sind so gut, dass sie gar nicht ignoriert werden können. Es ist beeindruckend, wie steil es an der Wallstreet nach oben ging", schrieb am Morgen der Experte Thomas Altmann von QC Partners.

USA: - DEUTLICHE KURSGEWINNE - Überzeugende Quartalszahlen namhafter US-Konzerne haben die Wall Street und die technologielastige Nasdaq am Donnerstag kräftig angetrieben. Vor allem der Facebook- und Instagram-Anbieter Meta überzeugte mit seinem Bericht zum Jahresauftakt und einem optimistischen Ausblick auf das zweite Quartal. Nach zwei schwächeren Handelstagen legte der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) um 1,57 Prozent auf 33 826,16 Punkte zu.

ASIEN: - FREUNDLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag zugelegt. Sie profitierten von der freundlichen Verfassung der US-Aktienmärkte. In Japan stieg der Leitindex Nikkei 225 im späten Handel um 0,8 Prozent. Die japanische Notenbank beließ unter ihrem neuen Chef Kazuo Ueda ihre Geldpolitik im Wesentlichen unverändert. Sie gab zugleich einige Hinweise, dass sich an ihrer extrem lockeren Haltung so bald nicht viel ändern dürfte. Der CSI-Index (CSI 300) in China mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen notierte zuletzt 0,7 Prozent im Plus. Der technologiewertelastige Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong gewann 0,9 Prozent.

^

DAX 15800,45 0,03

XDAX 15880,26 0,92

EuroSTOXX 50 4358,05 0,24

Stoxx50 4029,96 0,10

DJIA 33826,16 1,57

S&P 500 4135,35 1,96

NASDAQ 100 13160,03 2,76°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

^

Bund-Future 134,12 0,14%°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1013 -0,14

USD/Yen 134,7410 0,56

Euro/Yen 148,3080 0,42°

ROHÖL:

^

Brent 79,02 0,65 USD

WTI 75,26 0,50 USD°

