dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Freundlicher Wochenausklang erwartet

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KURSGEWINNE - Der DAX dürfte am Freitag an seinen inzwischen positiven Wochenverlauf anknüpfen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt des Xetra-Handels rund ein halbes Prozent höher auf 24.481 Punkte. Tags zuvor schaffte er es auf Wochensicht ins Plus, nachdem er zwischenzeitlich bis auf 23.968 Punkte abgerutscht war. Nun ist wieder der jüngste Rekord bei 24.639 Punkten im Visier. Die US-Indizes haben ihre Gewinne nach dem europäischen Handelsende ausgebaut. Der NASDAQ 100 als Auswahlindex der Technologiebörse erreichte sogar einen Rekord.

USA: - REKORDE - Die New Yorker Börsen haben am Donnerstag dank weiterer Gewinne Rekorde verzeichnet. Eine Reihe Geschäftszahlen sowie andere Unternehmensnachrichten stützten die Aktienkurse, während Konjunktur- und Inflationsdaten erneut keine Impulse gaben. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 zog nach einem freundlichen Start weiter an. Er erreichte in den ersten Stunden ein Rekordhoch und schloss mit einem Plus von 0,74 Prozent auf 23.078,04 Punkte. Dagegen müssen die Anleger beim Dow Jones Industrial weiter auf einen Rekord warten. Der Leitindex gewann 0,52 Prozent auf 44.484,49 Punkte.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkten in Asien haben am Freitag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Die freundliche Stimmung an den US-Aktienmärkten sorgte auch in Fernost für Rückenwind. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 0,7 Prozent und der CSI-300-Index (CSI 300), der die wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen enthält, legte um 0,5 Prozent zu. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte dagegen im späten Handel 0,2 Prozent ein.

DAX 24.370,93 1,51%

XDAX 24.384,36 0,78%

EuroSTOXX 50 5.377,15 1,49%

Stoxx50 4.515,92 0,96%

DJIA 44.484,49 0,52%

S&P 500 6.297,36 0,54%

NASDAQ 100 23.081,05 0,76%°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 129,79 0,08%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,1618 0,20%

USD/Yen 148,70 0,06%

Euro/Yen 172,78 0,28%°

BITCOIN:

Bitcoin 120.400 0,94%

(USD, Bitstamp)°

ROHÖL:

Brent 69,83 0,31 USD

WTI 67,82 0,28 USD°

