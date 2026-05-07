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dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Gewinne erwartet

30.06.26 07:30 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
25.820,1 PKT 522,5 PKT 2,07%
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FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Der DAX dürfte am Dienstag einen neuerlichen Erholungsversuch unternehmen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,6 Prozent höher auf 24.777 Punkte. Am Vortag hatte er seine 50-Tage zum dritten Mal in jüngster Zeit gehalten. Gute Vorgaben sprechen für einen stärkeren Tagestrend. So hatte sich der NASDAQ 100 in den USA bereits klar erholt. Dem schlossen sich der japanische Nikkei 225 und der südkoreanische KOSPI an. Auch für den chinesischen Festlandindex CSI 300 geht es aufwärts, während der Hongkonger Hang Seng schwächelt. Die Anleger waren insgesamt vor allem bei Technologiewerten wieder risikobereiter.

USA: - TECHWERTE ERHOLT - Nach dem jüngsten Rückschlag an der überwiegend mit Technologieaktien bestückten US-Börse Nasdaq haben Schnäppchenjäger am Montag wieder für deutliche Kurszuwächse gesorgt. Zudem verhalf die von Fusions- und Übernahmefantasien geprägte Stimmung in der Telekombranche Standardwerten zu Gewinnen. Der Dow Jones Industrial ging mit einem Aufschlag von 0,59 Prozent aus dem Tag. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 stieg nach einem kurzen Ausflug in die Verlustzone letztlich um 2,25 Prozent.

ASIEN: - GEWINNE IN JAPAN - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag überweigend zugelegt. In Japan legte der japanische Nikkei 225 zuletzt um 1,7 Prozent zu. Auch für den chinesischen Festlandindex CSI 300 ging es um 1,1 Prozent aufwärts. Der Hongkonger Hang Seng schwächelt hingegen. Er gab um rund 1,2 Prozent nach. Die Anleger waren nach den positiven Vorgaben aus den USA insgesamt vor allem bei Technologiewerten wieder risikobereiter.

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DAX 24.626,89 -0,18%

XDAX 24.717,94 0,22%

EuroSTOXX 50 6.231,63 0,16%

Stoxx50 5.360,10 0,33%

DJIA 52.182,74 0,59%

S&P 500 7.440,43 1,18%

NASDAQ 100 29.774,75 2,26%°

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

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Bund-Future 127,46 0,05%°

DEVISEN:

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Euro/USD 1,1390 -0,28%

USD/Yen 162,18 0,15%

Euro/Yen 184,73 -0,13%°

BITCOIN:

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Bitcoin 59.351 -1,35%

(USD, Bitstamp)°

ROHÖL:

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Brent 72,26 -0,89 USD

WTI 70,02 -0,73 USD°

/jha/

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