dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Gewinne vor US-Inflationsdaten

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Am Donnerstag ist mit einem freundlichen Auftakt am deutschen Aktienmarkt zu rechnen. Der Broker IG taxierte den Dax (DAX 40) knapp zwei Stunden vor dem Start 0,6 Prozent höher auf 16 790 Punkte. Ob die Kursgewinne Bestand haben, wird sich aber wohl erst am frühen Nachmittag zeigen, wenn die mit Spannung erwarteten Verbraucherpreise in den USA für Dezember veröffentlicht werden. Denn die Inflation gilt neben dem Arbeitsmarkt als wichtigster Faktor für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed und damit für das Zinsniveau. Vor diesen Daten hatten sich die Anleger an der Wall Street am Vorabend durchaus mutig gezeigt, die großen Börsenindizes hatten nach dem Handelsschluss in Europa noch zugelegt. Trotz zunehmender militärischer und wirtschaftlicher Spannungen im Nahen Osten, in Osteuropa und Asien gebe es noch keine Bevorratung von Öl und Lebensmitteln, konstatierte Robert Ryan von BCA Research. "Das hält den Inflationsdruck niedrig", so der Stratege. Das komme mittels der Geldpolitik der Fed auch den Haushalten in den USA zugute.

USA: - GEWINNE - Einen Tag vor der mit Spannung erwarteten Veröffentlichung von Inflationsdaten haben sich die Anleger an den US-Börsen am Mittwoch durchaus mutig gezeigt. Trotz der herrschenden Unsicherheit gab es in den drei wichtigsten Indizes Kursgewinne. Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) legte um 0,45 Prozent auf 37 695,73 Punkte zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,57 Prozent auf 4783,45 Zähler nach oben. Der technologielastige NASDAQ 100 verzeichnete die deutlichsten Gewinne: Mit einem Anstieg um 0,69 Prozent auf 16 793,05 Punkte verbuchte der technologielastige Index seinen vierten Gewinntag in Folge.

ASIEN: - GEWINNE - Der japanische Aktienmarkt hat am Donnerstag die überwiegend freundlichen Börsen Asiens angeführt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg auf ein weiteres Hoch seit rund 34 Jahren und schloss am Ende 1,8 Prozent im Plus. Jüngst hatten Konjunkturdaten in den Augen von Investoren die Wahrscheinlichkeit verringert, dass die Notenbank Japans ihre Geldpolitik straffen könnte. Das schwächt den Yen, was gut ist für die Exportwirtschaft das Landes. Der chinesische CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen stieg zuletzt um 0,2 Prozent und in Hongkong gewann der Hang-Seng-Index (Hang Seng) 0,4 Prozent.

DAX 16689,81 0,01

XDAX 16714,92 0,21

EuroSTOXX 50 4468,98 0,04

Stoxx50 4094,53 -0,07

DJIA 37695,73 0,45

S&P 500 4783,45 0,57

NASDAQ 100 16793,05 0,69

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 135,04 +0,13

DEVISEN:

Euro/USD 1,0979 0,12

USD/Yen 145,53 -0,19

Euro/Yen 159,78 -0,07

ROHÖL:

Brent 77,25 +0,45 USD

WTI 71,77 +0,40 USD

