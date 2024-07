dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Gewinnmitnahmen erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GEWINNMITNAHMEN - Im DAX zeichnen sich zur Wochenmitte nach der Kurserholung an den Vortagen Gewinnmitnahmen ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,49 Prozent tiefer auf 18.466 Punkte. Vorgaben aus den USA sorgen für Abgabedruck. Die am Vorabend nach dem New Yorker Börsenschluss vorgelegten Quartalszahlen des E-Fahrzeugherstellers Tesla und der Google-Mutter Alphabet (Alphabet A (ex Google)) entfachten bei Anlegern keine Begeisterung. Hierzulande zieht nun die Berichtssaison ebenfalls an. So steht an diesem Mittwoch die Quartalsbilanz der Deutschen Bank (Deutsche Bank) im Blick.

USA: - ETWAS SCHWÄCHER - Nach dem starken Wochenstart haben die Anleger an den US-Börsen am Dienstag vorsichtig agiert. Die wichtigsten Indizes gaben leicht nach. Die Aufmerksamkeit verlagerte sich von der Politik auf die bald Fahrt aufnehmende Berichtssaison der Technologiekonzerne. Bereits nach Börsenschluss berichteten die Tech-Schwergewichte Tesla und Alphabet (Alphabet A (ex Google)) über ihre Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Quartal. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,14 Prozent im Minus bei 40.358,09 Punkten.

ASIEN: - KURSVERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch nachgegeben. Die nach US-Börsenschluss vorgelegten Quartalszahlen des E-Fahrzeugherstellers Tesla und der Google-Mutter Alphabet (Alphabet A (ex Google)) entfachten bei Anlegern keine Begeisterung. Der japanische Nikkei 225 gab im späten Handel 1,1 Prozent nach. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong büßte zuletzt 0,6 Prozent ein und der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen sank um 0,1 Prozent.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

DEVISEN:

ROHÖL:

