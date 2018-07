dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Handelsstreit-Einigung stützt weiter

FRANKFURT (dpa-AFX)

DEUTSCHLAND: - IM PLUS - Nach der Erleichterungs-Rally vom Vortag dürfte der Dax (DAX 30) am letzten Handelstag der Woche noch eine kleine Schippe drauflegen. Der Broker IG taxierte den Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,22 Prozent höher auf 12 837 Punkte. Am Donnerstag war der Dax dank der Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und der Europäischen Union auf den höchsten Stand seit Mitte Juni gestiegen. "Die Einigung zwischen den USA und Europa im Handelsstreit wirkt positiv nach", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners.

USA: - STÄRKER - Die Entspannung im amerikanisch-europäischen Handelsstreit hat den Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) am Donnerstag weiter gestützt. US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker wollen nun Gespräche über die Abschaffung von Zöllen auf Industriegüter beginnen. Mögliche hohe US-Zölle auf Autos sind nach Auffassung der Europäischen Union vorerst vom Tisch. Technologiewerte hingegen litten unter dem Kursabsturz der zuletzt rekordhohen Facebook-Aktien (Facebook).

ASIEN: - GEMISCHT - Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag uneinheitlich. Japans Märkte stiegen den fünften Tag in Folge, während die Indizes in China und Hongkong niedriger tendierten.

RENTEN:

DEVISEN:

ROHÖL:

