dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Hohe Ölpreise bremsen

FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - LEICHT IM PLUS - Der DAX wird am Dienstag etwas höher erwartet. Das Plus fällt mit 0,24 Prozent auf 24.142 Punkte moderat aus, wie der Broker IG zwei Stunden vor der Eröffnung auf Xetra taxierte. Der deutsche Leitindex kommt nach seiner jüngsten Verlustserie damit nicht wirklich vorwärts. Stockende Verhandlungen zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten im Ringen um eine Öffnung der für den globalen Öltransport wichtigen Meeresstraße von Hormus sowie die weiterhin hohen Ölpreise hemmen. Ohne eine Öffnung reißen Konjunktur- und Inflationssorgen nicht ab.

USA: - KAUM BEWEGT - Die US-Börsen haben nach den jüngsten Rekorden am Montag erst einmal wenig Dynamik gezeigt. Zu Beginn einer Woche, die neben dem Iran-Krieg auch in puncto Geldpolitik und Quartalsbilanzen wegweisend werden könnte, warten die Anleger zunächst einmal ab. Es besteht zwar weiter die Hoffnung auf eine Öffnung der Straße von Hormus, ein diplomatischer Durchbruch ist über das Wochenende jedoch ausgeblieben. Der Dow Jones Industrial schloss mit 0,13 Prozent im Minus bei 49.167,79 Punkten. Der von Technologietiteln geprägte NASDAQ 100 erreichte kurz vor Handelsende eine weitere Höchstmarke, er schloss 0,01 Prozent im Plus bei 27.305,68 Zählern. Auch der marktbreite S&P 500 erreichte am Montag ein weiteres Rekordhoch, der Aufschlag blieb am Ende mit plus 0,12 Prozent auf 7.173,91 Punkte überschaubar.

ASIEN: - IM MINUS - Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Dienstag wegen der stockenden Verhandlungen im Iran-Krieg und der weiter hohen Ölpreise nachgegeben. In Tokio sank der Nikkei 225 nach seinem am Montag erreichten Rekord am Dienstag rund eine Stunde vor Handelsende etwas mehr als ein Prozent. In Hongkong gab der Hang-Seng-Index (Hang Seng) im späten Handel knapp ein Prozent nach. Moderater fielen dagegen die Verluste an den chinesischen Festlandsbörsen aus.

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DAX 24083,53 -0,19%

XDAX 24081,05 -0,65%

EuroSTOXX 50 5860,32 -0,39%

Stoxx50 5040,09 -0,33%

DJIA 49167,79 -0,13%

S&P 500 7173,91 0,12%

NASDAQ 100 27305,68 0,01%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

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Bund-Future 125,25 -0,06%

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DEVISEN:

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Euro/USD 1,1715 -0,07%

USD/Yen 159,08 -0,21%

Euro/Yen 186,32 -0,29%

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BITCOIN:

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Bitcoin

(USD, Bitstamp)

Bitcoin 76.833 -0,7%

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ROHÖL:

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Brent 109,52 +1,29 USD

WTI 97,45 +1,08 USD

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/zb