dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Im Minus erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Am Donnerstag wird es vorerst nichts mit einer weiteren Annäherung des DAX an sein Rekordniveau. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,8 Prozent tiefer auf 24.970 Punkte. Er würde damit wieder unter die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten fallen und wieder etwas auf Abstand gehen zum Rekordhoch von 25.507 Punkten. Einmal mehr ist die Situation im Nahen Osten entscheidend. Wieder stärker verunsichert werden die Anleger davon, dass das US-Militär nahe der Straße von Hormus eine iranische Stellung angegriffen hat, von der aus Drohnen gesteuert wurden. Zudem seien vier Drohnen abgeschossen worden, die eine Bedrohung für die USA darstellten, erklärte ein US-Beamter. "Diese Maßnahmen waren zurückhaltend, rein defensiv und darauf ausgerichtet, die Waffenruhe aufrechtzuerhalten", hieß es weiter.

USA: - DOW MIT WEITEREM REKORD; NASDAQ LEICHT IM MINUS - Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hat nach einem Tag Pause seine Rekordjagd wieder aufgenommen. Als Antrieb erwiesen sich am Mittwoch Hoffnungen, dass sich die USA und der Iran einer Einigung der vollständigen Öffnung der für den Welthandel wichtigen Straße von Hormus nähern. Die generelle Zuversicht der Anleger zeigte sich auch an den wieder gesunkenen Ölpreisen. Sinkende Anleiherenditen stützten die Kurse ebenfalls. Allerdings gab es zuletzt widersprüchliche Meldungen zum Iran-Krieg. So hatten iranische Medien zunächst berichtet, dass sie einen Entwurf für ein Abkommen zur Beendigung des militärischen Konflikts erhalten hätten. Das Weiße Haus aber dementierte den Bericht und bezeichnete ihn als vollständig erfunden. Der Dow gewann 0,36 Prozent auf 50.644,28 Punkte. Der ebenfalls auf Rekordniveau notierende S&P 500 legte geringfügig auf 7.520,36 Punkte zu. Dem technologielastigen NASDAQ 100 war im frühen Handel mit Mühe ein weiterer Höchststand gelungen, bevor leichte Gewinnmitnahmen einsetzten. Am Ende stand ein Minus von 0,09 Prozent auf 29.973,57 Punkte zu Buche.

ASIEN: - VERLUSTE - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Donnerstag wegen der weiter verfahrenen Situation im Nahen Osten und deswegen wieder anziehenden Ölpreisen an Boden verloren. In Tokio büßte der Nikkei 225 knapp eine Stunde vor Handelsende rund eineinhalb Prozent auf 64.000 Punkte ein. Am Mittwoch hatte der japanische Leitindex im frühen Handel mit 66.428 Zählern abermals einen Rekordstand erreicht, dann allerdings im weiteren Verlauf des Tages seine Gewinne fast komplett abgegeben. Auch an den chinesischen Festlandsbörsen und in Hongkong ging es am Donnerstag deutlich nach unten.

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DAX 25177,80 -0,03%

XDAX 25199,37 -0,17%

EuroSTOXX 50 6070,54 0,11%

Stoxx50 5217,70 0,02%

DJIA 50644,28 0,36%

S&P 500 7520,36 0,02%

NASDAQ 100 29973,57 -0,09%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

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Bund-Future 125,63 -0,22%

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DEVISEN:

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Euro/USD 1,1593 -0,29%

USD/Yen 159,57 0,03%

Euro/Yen 184,98 -0,26%

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BITCOIN:

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Bitcoin

(USD, Bitstamp)

Bitcoin 72.994 -1,8%

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ROHÖL:

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Brent 97,76 +3,47 USD

WTI 92,18 +3,50 USD

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/zb