dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Im Plus erwartet

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - IM PLUS - Der Dax (DAX 40) dürfte sich der Stabilisierung der Wall Street am Freitag zunächst anschließen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eineinhalb Stunden vor dem Auftakt 0,7 Prozent höher auf 14 175 Punkte. Damit setzt er sich wieder von der 14 000-Punkte-Marke ab, an die er am Mittwoch fast zurückgefallen war. Auf Wochensicht liegt der Dax aktuell 2,5 Prozent im Minus. An der Wall Street schafften der Dow und die Nasdaq-Indizes gestern nach schwachem Start noch den Dreh ins Plus. Laut Stephen Innes von SPI Asset Management half vor allem die Entspannung bei den Ölpreisen dem Aktienmarkt. Die Internationale Energieagentur (IEA) hat gestern weitere 120 Millionen Barrel an Rohölreserven freigegeben, um die Folgen des Krieges von Russland gegen die Ukraine an den Märkten abzumildern.

USA: - GEWINNE - Die US-Börsen haben sich nach ihren jüngsten Verlusten stabilisiert. Für Beruhigung sorgten am Donnerstag robuste Daten vom Arbeitsmarkt und der Umstand, dass die Rendite für zehnjährige Staatspapiere nicht mehr so stark anzog. Zuletzt war unter anderem befürchtet worden, dass deutlich steigende Zinsen die Finanzierungskosten der wachstumsorientierten Technologie-Werte erhöhen können. Ferner verringern anziehende Zinsen den heutigen Wert der hohen Gewinne, den die Tech-Unternehmen in der Zukunft erwirtschaften wollen. Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) legte um 0,25 Prozent auf 34 583,57 Punkte zu. Für den breiter gefassten S&P 500 ging es um 0,43 Prozent auf 4500,21 Punkte nach oben. Der technologielastige NASDAQ 100 stieg nach zuletzt herben Rückschlägen nun um 0,23 Prozent auf 14 531,81 Punkte.

ASIEN: - WENIG BEWEGUNG - In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte zum Wochenausklang nach dem schwachen Vortag kaum von der Stelle bewegt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 lag kurz vor Handelsende leicht im Plus. Auf Wochensicht steuert der Indikator damit auf ein Minus von knapp drei Prozent zu. Ebenfalls leichte Gewinne verzeichnete der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Unternehmen und konnte damit einen Teil seiner Verluste in dieser Woche ausgleichen, liegt aber immer noch knapp zwei Prozent unter dem Niveau von vergangener Woche. In Hongkong ging es mit dem Markt dagegen etwas nach unten - der dortige Leitindex Hang Seng büßte rund ein halbes Prozent ein.

DAX 14078,15 -0,52%

XDAX 14199,83 0,34%

EuroSTOXX 50 3802,01 -0,59%

Stoxx50 3733,49 -0,12%

DJIA 34583,57 0,25%

S&P 500 4500,21 0,43%

NASDAQ 100 14531,81 0,23%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 156,92 +0,06%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0856 -0,22%

USD/Yen 123,98 0,03%

Euro/Yen 134,59 -0,19%

ROHÖL:

Brent 99,90 -0,68 USD

WTI 95,72 -0,31 USD

