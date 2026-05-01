dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Im Plus erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Nach dem langen Wochenende knüpft der DAX am Montag zunächst an den starken Donnerstag an. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am frühen Morgen 0,2 Prozent höher auf 24.334 Punkte. Am vergangenen Donnerstag hatte der Dax mit einer enormen Trendwende im Tagesverlauf das Chartbild klar aufgehellt. Nach einem Start am Tagestief von 23.715 Punkten hatte er sich um fast zweieinhalb Prozent erholt und am Tageshoch geschlossen. Die Nachrichtenlage bleibt angespannt - und das nicht nur hinsichtlich des Nahost-Kriegs. Denn in seinem Unmut über Europa und vor allem Deutschland hat US-Präsident Trump am Freitag auf seiner Plattform Truth Social eine kräftige Anhebung der US-Zölle auf Fahrzeuge aus der EU angekündigt. Die EU-Kommission behält sich Gegenmaßnahmen vor, sollte Trump seine Ankündigung tatsächlich wahr machen.

USA: - DOW IM MINUS; NASDAQ 100 UND S&P 500 IM PLUS - Apple hat kurz vor dem Wochenende mit seiner Quartalsbilanz und den Geschäftsaussichten für gute Stimmung an den US-Aktienmärkten gesorgt. Der marktbreite S&P 500 und der NASDAQ 100 setzten am Freitag ihre Rekordjagd fort. In beiden Indizes sind die zuletzt wieder erstarkten Kurse der großen Tech-Konzerne deutlich schwerer gewichtet als im Leitindex Dow Jones Industrial. Der S&P 500 stieg um 0,29 Prozent auf 7.230,12 Punkte. Der Nasdaq 100 legte um 0,94 Prozent auf 27.710,36 Zähler zu. Beide Börsenbarometer erreichten vorübergehend Höchststände. Der Dow Jones Industrial blieb hingegen mit einem Minus von 0,31 Prozent und am Ende 49.499,27 Zählern zurück. Auf Wochensicht bringt es der Leitindex auf ein Plus von rund einem halben Prozent. Von seinem Rekordhoch vom Februar bei gut 50.500 Punkten ist der Dow aber noch ein Stück weit entfernt.

ASIEN/PAZIFIK: - ÜBERWEIGEND GEWINNE - Die vage Hoffnung auf Fortschritte für den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus hat die Börsen im asiatisch-pazifischen am Montag teils gestützt. So wollen die USA heute eine Initiative starten, um Schiffen zu helfen, die wegen der Blockade der Straße von Hormus feststecken. Details sind allerdings nicht bekannt. Während in Japan und Festlandchina wegen Feiertagen nicht gehandelt wurde, stieg der Hang-Seng-Index (Hang Seng) in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong im späten Handel um 1,6 Prozent. Noch deutlicher nach oben ging es in Südkorea. Moderate Verluste gab es derweil in Australien.

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DAX 24292,38 1,41%

XDAX 24324,89 2,02%

EuroSTOXX 50 5881,51 0,00%

Stoxx50 5071,44 -0,02%

DJIA 49499,27 -0,31%

S&P 500 7230,12 0,29%

NASDAQ 100 27710,36 0,94%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

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Bund-Future 125,37 0,06%

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DEVISEN:

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Euro/USD 1,1729 0,09%

USD/Yen 156,72 -0,22%

Euro/Yen 183,81 -0,15%

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BITCOIN:

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Bitcoin 80.158 2,03%

(USD, Bitstamp)

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ROHÖL:

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Brent 107,88 -0,29 USD

WTI 101,43 -0,51 USD

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/mis