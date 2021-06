dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Kaum Bewegung erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - WENIG BEWEGUNG - Der Dax (DAX 30) dürfte sich am Freitag zunächst nur wenig bewegen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,1 Prozent höher auf 15 654 Punkte. Er bleibt damit in Sichtweite des am Dienstag erreichten Rekordhochs von 15 685 Punkten. In den USA konnten sich die Anleger am Donnerstag zwar über starke Signale vom Arbeitsmarkt freuen, sie machen sich aber umso mehr Sorgen um die Kehrseite der Wirtschaftserholung - die Inflations- und Zinsentwicklung. Entsprechend zurückhaltend agieren die Anleger aktuell an der Wall Street.

USA: - LEICHTE KURSVERLUSTE - Die wichtigsten US-Börsen sind am Donnerstag mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Aktuelle Konjunkturdaten signalisierten zwar Gutes für die US-Wirtschaft, verstärkten damit aber auch die Inflations- und Zinssorgen der Anleger. Berichte, denen zufolge sich US-Präsident Joe Biden mit einer Unternehmenssteuer unterhalb von 28 Prozent zufrieden gibt, sorgten nur vorübergehend für eine etwas bessere Stimmung. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) verlor 0,07 Prozent auf 34 577,04 Punkte.

ASIEN: - KEINE EINHEITLICHE RICHTUNG - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben auch zum Wochenausklang keine einheitliche Tendenz eingeschlagen. In Tokio büßte der Leitindex Nikkei 225 nach den jüngsten Gewinnen 0,4 Prozent ein. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 größten Unternehmen an Chinas Festlandsbörsen gewann hingegen etwa ein halbes Prozent und in Hongkong ging es für den Hang-Seng-Index (Hang Seng) um 0,1 Prozent abwärts. Vor den US-Arbeitsmarktdaten am Freitagnachmittag halten sich viele Marktteilnehmer eher zurück.

^

DAX 15632,67 0,19

XDAX 15633,90 0,27

EuroSTOXX 50 4079,24 -0,23

Stoxx50 3471,79 -0,12

DJIA 34577,04 -0,07

S&P 500 4192,85 -0,36

NASDAQ 100 13529,68 -1,07°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 169,91 0,01%°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,2113 -0,12

USD/Yen 110,2570 -0,03

Euro/Yen 133,5505 -0,15°

ROHÖL:

^

Brent 71,21 -0,10 USD

WTI 68,73 -0,08 USD°

/jha/