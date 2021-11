dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Kaum verändert erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - RUHIGER WOCHENSTART - Nach einem weiteren Dax-Rekord (DAX 40) am Freitag dürfte es einen ruhigen Start in die neue Woche geben. Der Broker IG taxierte den Leitindex knapp zweieinhalb Stunden vor Handelsstart vier Punkte tiefer auf 16 090 Punkte. Am Freitag hatte der Dax mit 16 122 Punkten einen weiteren Höchststand erreicht. Auf Wochensicht sattelte er auf die Rally seit Anfang Oktober von insgesamt gut 8,5 Prozent aber nur noch wenig auf.

USA: - GEWINNE - Nach drei abwärts gerichteten Handelstagen hat der US-Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) am Freitag einen Teil seiner jüngsten Verluste wieder wettgemacht. Der Fokus der Anleger rückte an der Wall Street etwas ab vom Thema Inflation und es herrschte wieder mehr Optimismus für Aktienwerte vor allem im Technologiesektor. Der Dow ging 0,50 Prozent höher bei 36 100,31 Punkten aus dem Handel. Auf Wochensicht verlor er damit 0,6 Prozent. Das am Montag erreichte Rekordhoch bei knapp unter 36 566 Zählern bleibt in Reichweite.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien sind ohne einheitliche Tendenz in die neue Woche gestartet. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte um 0,6 Prozent zu. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) in der Sonderverwaltungszone Hongkong und der CSI-300-Index (CSI 300), der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland umfasst, traten hingegen auf der Stelle. Die freundliche Stimmung in den USA färbte kaum ab.

DAX 16094,07 0,07

XDAX 16093,04 0,03

EuroSTOXX 50 4370,33 0,28

Stoxx50 3766,78 -0,07

DJIA 36100,31 0,50

S&P 500 4682,85 0,72

NASDAQ 100 16199,89 1,04°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 171,14 0,08%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,1462 0,13

USD/Yen 113,8175 -0,05

Euro/Yen 130,4520 0,08°

ROHÖL:

Brent 81,58 -0,59 USD

WTI 80,29 -0,50 USD°

