dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Kaum verändert - Warten auf US-Daten

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - MINIMAL HÖHER - Auch am Dienstag dürfte der DAX zunächst nur wenig vorwärtskommen und in seiner engen Vortagespanne bleiben. Anleger warten auf wichtige US-Wirtschaftsdaten wie die Erzeugerpreise am Dienstag und die Verbraucherpreise am Mittwoch, die großen Einfluss haben auf die Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Der Broker IG taxierte etwas mehr als zwei Stunden vor dem Xetra-Start den deutschen Leitindex mit plus 0,13 Prozent auf 17.749 Punkte.

USA: - DOW IM MINUS; NASDAQ LEICHT IM PLUS - Nach dem bislang turbulenten August sind die Anleger am Montag bei US-Aktienwerten vorsichtig geblieben. Vor der Veröffentlichung wichtiger Konjunkturdaten, die in den kommenden Tagen anstehen, konnte der Dow Jones Industrial nicht an seine vorhergehenden zwei Erholungstage anknüpfen. Er verlor 0,36 Prozent auf 39.357,01 Punkte. Der marktbreite S&P 500 war ein Sinnbild für die Unentschlossenheit der Anleger, indem er prozentual unverändert bei 5.344,39 Zählern aus dem Handel ging. Am besten stand der technologielastige Index NASDAQ 100 da, der um 0,16 Prozent auf 18.542,02 Punkte zulegen konnte. Hier waren die steigenden Nvidia-Aktien (NVIDIA) eine Stütze.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Nach der Feiertagspause zum Wochenstart hat der japanische Leitindex Nikkei 225 am Dienstag auch dank eines weiter stabilisierten Yen zugelegt. Damit setzte sich die Beruhigung nach einer - vor allem anfangs - turbulenten Vorwoche mit deutlichen Kursverlusten fort. Kurz vor dem Handelsende ging es um 2,5 Prozent nach oben. Chinas Börsen fanden derweil keine gemeinsame Richtung. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong stieg zuletzt moderat, während der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen leicht nachgab.

DAX 17726,47 0,02%

XDAX 17715,51 -0,31%

EuroSTOXX 50 4671,88 -0,07%

Stoxx50 4344,22 -0,16%

DJIA 39357,01 -0,36%

S&P 500 5344,39 0,00%

NASDAQ 100 18542,03 0,16%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 134,57 -0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0937 0,05%

USD/Yen 147,77 0,38%

Euro/Yen 161,61 0,43%

ROHÖL:

Brent 81,81 -0,49 USD

WTI 79,67 -0,39 USD

