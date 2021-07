dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Kaum veränderter Start erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERTER START ERWARTET - Nach dem schwächeren Wochenstart dürfte sich der Dax (DAX 30) am Mittwoch zunächst nur wenig bewegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt wenige Punkte tiefer auf 15 508 Punkte. Im bisherigen Wochenverlauf verlor der Dax rund ein Prozent und rutschte zurück unter die 50-Tage-Linie, die als Indikator für den mittelfristigen Trend gilt. Im Fokus steht am Abend die US-Notenbank. Die Fed wird trotz hoher Inflationsraten wohl noch keine geldpolitische Trendwende vollziehen.

USA: - LEICHTE VERLUSTE - Nach ihrer jüngsten Rekordfahrt haben die US-Aktienmärkte am Dienstag den Rückwärtsgang eingelegt. Vor allem die Technologiewerte standen unter Verkaufsdruck. Belastend wirkten sich der fortgesetzte Ausverkauf an den chinesischen Börsen sowie die Passivität vieler Anleger vor der Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank (Fed) aus, sagten Marktbeobachter. Frische US-Konjunkturdaten hatten nur wenig Einfluss auf die Kurse. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) schloss mit einem Minus von 0,24 Prozent bei 35 058,52 Punkten. Am Freitag und am Montag hatte der Leitindex jeweils Rekorde erreicht.

ASIEN: - KURSVERLUSTE - Die Börsen Asiens haben am Mittwoch schwächer tendiert. Die Sorge vor staatlichen Eingriffen in China belastet weiter. Der Hang Seng in Honkong (Hang Seng) fiel nach den kräftigen Verlusten der Vortage um 0,24 Prozent. Für den CSI-300-Index (CSI 300), der die Aktien der 300 größten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, ging es minimal nach unten. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gab um 1,5 Prozent nach.

DAX 15519,13 -0,64

XDAX 15551,46 -0,50

EuroSTOXX 50 4064,83 -0,92

Stoxx50 3530,19 -0,51

DJIA 35058,52 -0,24

S&P 500 4401,46 -0,47

NASDAQ 100 14956,97 -1,12°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 176,36 0,01%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,1821 0,04

USD/Yen 109,7585 -0,02

Euro/Yen 129,7505 0,01°

ROHÖL:

Brent 74,80 0,32 USD

WTI 72,06 0,41 USD°

