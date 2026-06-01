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dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Kräftige Gewinne erwartet

15.06.26 07:32 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Die Anleger können sich am Montag auf einen starken Wochenstart freuen. Denn nach wochenlangen Verhandlungen haben sich die USA und der Iran auf ein Rahmenabkommen zur Beilegung des Krieges verständigt. Das bestätigten neben der US-Regierung und dem Iran auch der Vermittler Pakistan. Die Ölpreise gaben deutlich nach und dämpften damit Konjunktur und Inflationssorgen. Zudem verlief der Rekord-Börsengang von SpaceX am Freitag in den USA erfolgreich. Der DAX wurde vom Broker IG drei Stunden vor dem Xetra-Start 1,6 Prozent höher auf 25.043 Punkte taxiert.

USA: - GEWINNE - Der erfolgreiche SpaceX-Börsengang (IPO) und zunehmende Hinweise auf einen möglichen Frieden im Nahen Osten haben den US-Börsen am Freitag weitere Gewinne beschert. Diese fielen allerdings nicht so fulminant wie am Vortag aus. Zum Handelsende notierte der Leitindex Dow Jones Industrial 0,70 Prozent höher. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,50 Prozent. Der Börsengang des Raumfahrt-, Satelliten- und KI-Unternehmens von Tesla-Chef Elon Musk war der größte der Geschichte.

ASIEN: - GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Montag zugelegt. Nach wochenlangen Verhandlungen haben sich die USA und der Iran auf ein Rahmenabkommen zur Beilegung des Krieges verständigt. Das bestätigten neben der US-Regierung und dem Iran auch der Vermittler Pakistan. Die Ölpreise gaben daraufhin deutlich nach und dämpften so Konjunktur und Inflationssorgen an den Märkten. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte zuletzt um 4,8 Prozent zu. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen gewann 1,5 Prozent, während der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong um rund 0,5 Prozent zulegte.

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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