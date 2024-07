dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Kursgewinne erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - KURSGEWINNE - Die am Vortag begonnene Erholung am deutschen Aktienmarkt dürfte sich am Dienstag dank guter Quartalszahlen von SAP (SAP SE) fortsetzen. Der Broker IG taxierte den DAX gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,33 Prozent höher auf 18.469 Punkten. Etwas darunter bei 18 450 Zählern verläuft die 50-Tage-Linie, die Hinweise auf den mittelfristigen Trend gibt. Gestützt wird die Kursentwicklung auch von Gewinnen an den US-Börsen, wo zum Wochenauftakt insbesondere Technologieaktien angezogen hatten. Europas größter Softwarehersteller SAP hatte am Vorabend Quartalszahlen vorgelegt und beim operativen Ergebnis trotz einer schwierigen Wirtschaftslage stärker zugelegt als gedacht.

USA: - ERHOLUNG - Die Wall Street hat sich am Montag etwas von ihren deutlichen Verlusten der Vorwoche erholt. Vorwiegend Technologieaktien zogen an. Hier positionierten sich die Anleger schon für die anstehende Berichtssaison der Tech-Giganten. In der neuen Woche stehen unter anderem wichtige Quartalsberichte von Alphabet (Alphabet A (ex Google)), Tesla und anderen großen Unternehmen auf der Agenda. Der Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 stieg um 1,54 Prozent auf 19.822,87 Punkte. Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es um 0,32 Prozent auf 40.415,44 Punkte nach oben.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte Asiens haben am Dienstag überwiegend nachgegeben. Die positiven Vorgaben von den US-Börsen sorgten nicht wirklich für Rückenwind. Der japanische Nikkei 225 trat im späten Handel praktisch auf der Stelle. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong büßte zuletzt 0,1 Prozent ein und der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gab noch deutlicher um rund ein Prozent nach.

^

DAX 18407,07 1,29%

XDAX 18478,51 1,72%

EuroSTOXX 50 4897,44 1,45%

Stoxx50 4462,59 1,07%

DJIA 40415,44 0,32%

S&P 500 5564,41 1,08%

NASDAQ 100 19822,87 1,54%°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 131,82 0,01%°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,0889 -0,02%

USD/Yen 156,42 -0,40%

Euro/Yen 170,33 -0,42%°

ROHÖL:

^

Brent 82,43 0,03 USD

WTI 78,36 -0,04 USD°

/jha/