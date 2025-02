dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Kursgewinne nach Bundestagswahl

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

Wer­bung Wer­bung

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - KURSGEWINNE - Die Hoffnung auf einen Politikwechsel in Deutschland gibt dem DAX am Montag zunächst etwas Schwung. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Handelsstart knapp ein Prozent höher auf 22.500 Punkte. In der Vorwoche hatte er nach zwischenzeitlichem Rekord von 22.935 Punkten letztlich etwas korrigiert. "Die weniger schlechte Nachricht zuerst: Deutschland bekommt eine Regierung, die die lange Phase schwächender politischer Unklarheit beenden kann, sobald sie sich auf eine Agenda geeinigt hat", kommentierte der Chefvolkswirt der Berenberg Bank, Holger Schmieding.

USA: - STARK UNTER DRUCK - An den New Yorker Börsen hat sich am Freitag aufgrund von Konjunktur- und Inflationssorgen die Kursschwäche verfestigt. Der Leitindex Dow Jones Industrial sank um 1,69 Prozent auf 43.428,02 Punkte. Der von Technologieaktien geprägte NASDAQ 100 verlor 2,06 Prozent auf 21.614,08 Zähler. Für den breit aufgestellten S&P 500 ging es um 1,71 Prozent auf 6.013,13 Zähler nach unten. Das kurz- und mittelfristige Chartbild trübte sich damit ein.

Wer­bung Wer­bung

ASIEN: - KURSVERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben zum Wochenstart etwas nachgegeben. Die schwachen Vorgaben aus den USA dämpften die Stimmung. Der Hang Seng in Hongkong sank zuletzt um rund 0,8 Prozent. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandaktien büßte 0,7 Prozent ein. In Japan ruhte der Handel feiertagsbedingt.

^

DAX 22.287,56 -0,12%

XDAX 22.205,16 -0,52%

EuroSTOXX 50 5.474,85 0,25%

Wer­bung Wer­bung

Stoxx50 4.734,68 0,71%

DJIA 43.428,02 -1,69%

S&P 500 6.013,13 -1,71%

NASDAQ 100 21.614,08 -2,06%°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 132,19 -0,31%°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,0514 0,50%

USD/Yen 149,41 0,18%

Euro/Yen 157,09 0,69%°

BITCOIN:

^

Bitcoin 95.689 -0,60%

(USD, Bitstamp)°

ROHÖL:

^

Brent 74,34 -0,09 USD

WTI 70,23 -0,17 USD°

/jha/