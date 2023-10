dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Kursverluste erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - SCHWACH - Mit der jüngsten Kursstabilität im Dax (DAX 40) dürfte es am Donnerstag erst einmal vorbei sein. Ein sehr schwacher US-Technologiesektor und die wieder in Richtung der Fünf-Prozent-Marke steigende Rendite auf zehnjährige US-Staatsanleihen lösen bei den Anlegern Unbehagen aus. Der deutsche Leitindex steht daher unter Druck. Der Broker IG taxierte ihn etwas mehr als zwei Stunden vor der Börsen-Eröffnung 0,9 Prozent tiefer auf 14 760 Punkte, womit er allerdings noch über seinem zum Wochenauftakt markierten tiefsten Stand seit März bleiben würde. Akzente setzt am vorletzten Handelstag der Woche erneut die Berichtssaison, bevor am Nachmittag die Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) die Aufmerksamkeit auf sich zieht.

USA: - VERLUSTE - Nach leichten Erholungsgewinnen am Vortag haben die US-Börsen zur Wochenmitte nachgegeben. Vor allem die technologielastigen Nasdaq-Indizes (NASDAQ 100) zeigten sich sehr schwach. Sie litten unter dem enttäuschend verlaufenen Cloud-Geschäft der Google (Alphabet C (ex Google))-Mutter Alphabet (Alphabet A (ex Google)) im abgelaufenen Unternehmensquartal. An der dadurch eingetrübten Stimmung für Techwerte konnten auch die erfreulichen Zahlen des Software-Giganten Microsoft wenig ändern. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial), der am Mittwoch zeitweise zwischen moderaten Gewinnen und Verlusten pendelte, verlor letztlich 0,32 Prozent auf 33 035,93 Punkte.

ASIEN: - SCHWÄCHER - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben sich der Schwäche der US-Märkte am Donnerstag nicht entziehen können. Insbesondere Technologiewerte standen unter Druck. Der erneute Anstieg der Renditen für US-Staatsanleihen belastet die Märkte. In Tokio sank der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 2 Prozent. Der chinesische CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den chinesischen Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, büßte 0,5 Prozent ein und der Hang-Seng-Index (Hang Seng) in Hongkong gab um 0,6 Prozent nach.

^

DAX 14892,18 0,08

XDAX 14838,63 -0,54

EuroSTOXX 50 4073,35 0,20

Stoxx50 3862,23 0,48

DJIA 33035,93 -0,32

S&P 500 4186,77 -1,43

NASDAQ 100 14381,64 -2,47°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 127,74 -0,16%°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,0545 -0,20

USD/Yen 150,39 0,10

Euro/Yen 158,59 -0,10°

ROHÖL:

^

Brent 89,94 -0,19 USD

WTI 85,29 -0,10 USD°

/jha/