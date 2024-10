dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Kursverluste erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - SCHWÄCHER - Nach bislang drei Verlusttagen in dieser Woche fehlt dem DAX auch am Donnerstag ein neuer Anstoß. Der Broker IG berechnete den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent tiefer auf 19.362 Punkte. Zur 20.000-Punkte-Marke, mit der sich Anleger vor einer Woche beim Rekord von knapp 19.675 Punkten schon beschäftigt hatten, ist der Dax mittlerweile wieder etwas auf Abstand gegangen. Laut der Commerzbank ist eine Risikoscheu an den Märkten spürbar. Die Experten machen dies neben den Aktienmärkten auch an den Renditen der US-Staatsanleihen fest, die weiter ansteigen. Die Märkte preisten weiter die Aussicht auf langsamere Zinssenkungen der Fed ein, da sich die US-Wirtschaft robust entwickele. Fed-Vertreter klängen hinsichtlich künftiger Zinssenkungen vorsichtiger.

USA: - KURSVERLUSTE - Weiter steigende Renditen am Anleihemarkt haben die US-Börsen am Mittwoch deutlich in die Verlustzone gedrückt. Vor allem die zinssensiblen Technologiewerte gerieten unter Druck. Steigende Kapitalmarktzinsen bewirken, dass die erhofften hohen Gewinne dieser Wachstumsunternehmen aus heutiger Sicht weniger wert sind. Der Leitindex Dow Jones Industrial sank um 0,96 Prozent auf 42.514,95 Punkte. "Schon seit Wochenbeginn bremsen die weltweit steigenden Anleiherenditen die Lust auf Aktien", schrieb Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben auch am Donnerstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 trat kurz vor dem Handelsende auf der Stelle. Die Unsicherheit vor der japanischen Parlamentswahl dämpft weiter die Stimmung. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten sank zuletzt um 0,8 Prozent und in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong büßte der Hang Seng rund ein Prozent ein.

DAX 19377,62 -0,23%

XDAX 19328,19 -0,66%

EuroSTOXX 50 4922,55 -0,34%

Stoxx50 4435,68 -0,36%

DJIA 42514,95 -0,96%

S&P 500 5797,42 -0,92%

NASDAQ 100 20066,96 -1,55%°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 132,89 0,10%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,0791 0,09%

USD/Yen 152,18 -0,38%

Euro/Yen 164,22 -0,29%°

ROHÖL:

Brent 75,86 0,90 USD

WTI 71,73 0,96 USD°

