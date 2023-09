dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leicht im Minus

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GERINGE VERLUSTE - Nach der schwachen Vorwoche dürfte der Dax (DAX 40) auch am Montag mit geringen Verlusten starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent tiefer auf 15 532 Punkte. Am Freitag war er mit zwischenzeitlich 15 471 Punkten an die Tiefpunkte der vergangenen Monate heran gerutscht, und hatte auch seine 200-Tage-Linien nur mit Mühe gehalten. Im Fokus bleibt aus charttechnischer Sicht das Juli-Tief bei 15 456 Punkten. Die Marktstrategen der US-Investmentbank JPMorgan rechnen damit, dass die Anleger Richtung Jahresende eher auf defensive Aktien setzen. Konsumwerte, Versorger und Gesundheitstitel seien nach den US-Notenbanksignalen in der Vorwoche bereits favorisiert worden.

USA: - DOW UND S&P IM MINUS; NASDAQ IM PLUS - Die US-Börsen haben sich nach ihren deutlichen Vortagsverlusten am Freitag lediglich ein wenig stabilisiert. Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) schloss 0,31 Prozent tiefer mit 33 963,84 Punkte, womit er ein Wochenminus von 1,9 Prozent verbuchte. Der marktbreite S&P 500 verlor am Freitag 0,23 Prozent auf 4320,06 Punkte. Einzig der NASDAQ 100 behauptete dank deutlicher Kursgewinne einiger Schwergewichte wie NVIDIA und der Facebook-Mutter Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) ein Plus von 0,05 Prozent auf 14 701,10 Punkte. Auf Wochensicht bedeutete das für den technologielastigen und deshalb besonders zinssensiblen Auswahlindex aber einen Kursabschlag von 3,3 Prozent.

ASIEN: - NIKKEI IM PLUS; CSI UND HANG SENG IM MINUS - In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte zum Start in die Woche unterschiedlich entwickelt. Während es in Japan nach oben ging, verzeichneten die Börsen in China und Hongkong Verluste. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte rund eine Stunde vor Handelsende knapp ein Prozent zu, nachdem er in der vergangenen Woche deutlich nachgegeben hatte. Andersherum sieht es an den Börsen Chinas aus. Der CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den chinesischen Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, gab nach einem leichten Plus in der Vorwoche am Montag rund ein halbes Prozent nach. In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong büßte der Hang-Seng-Index (Hang Seng) im späten Handel mehr als ein Prozent ein, nachdem er am Freitag noch mehr als zwei Prozent zugelegt hatte.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

DEVISEN:

ROHÖL:

