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dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leicht im Minus

19.05.26 07:29 Uhr
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DAX 40
24.307,9 PKT 357,4 PKT 1,49%
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NASDAQ Composite Index
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S&P 500
7.403,1 PKT -5,5 PKT -0,07%
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FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - GERINGE VERLUSTE - Der DAX kann den Schwung von seinem starken Wochenstart zunächst nicht mitnehmen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Dienstag etwa zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent tiefer auf 24.238 Punkte. Tags zuvor war der Dax unter der Last hoher Ölpreise zunächst bis auf 23.797 Punkte abgetaucht, hatte mit einer starken Kehrtwende seine viel beachteten 200-Tage-Durchschnittslinien aber doch gehalten. Am frühen Montagnachmittag machte sich plötzlich Hoffnung auf eine Annäherung zwischen den USA und dem Iran breit, die auch den Anstieg der Ölpreise zumindest bremste. Am Abend ließ US-Präsident Trump dann verlauten, dass er einen angeblich für Dienstag geplanten Angriff auf den Iran abgesagt habe. Mehrere Golfstaaten hätten ihn darum gebeten, es liefen "ernsthafte Verhandlungen" mit Teheran, schrieb Trump auf der Plattform Truth Social.

USA: - DOW IM PLUS; NASDAQ UND S&P 500 IM MINUS - Die New Yorker Börsen haben am Montag letztlich keine gemeinsame Richtung gefunden. Dass US-Präsident Donald Trump nach eigenen Angaben einen angeblich für Dienstag geplanten Angriff auf den Iran abgesagt hat, gab den Kursen letztlich wenig Schub. Ähnliches galt davor für iranische Medienberichte, wonach die USA dazu bereit seien, Ölsanktionen gegen den Iran vorübergehend auszusetzen - eine Hauptforderung Teherans für für die Zustimmung zu einem Friedensabkommen und die Wiederöffnung der Straße von Hormus. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,32 Prozent auf 49.686,12 Punkte. Zum Rekordhoch von 50.512 Punkten aus dem Februar fehlen ihm damit allerdings 1,6 Prozent, nachdem er am Freitag - wie auch die anderen Indizes - sichtbar unter Gewinnmitnahmen gelitten hatte. Der marktbreite S&P 500, der erst am Donnerstag eine Bestmarke aufgestellt hatte, verlor am Ende 0,07 Prozent auf 7.403,05 Punkte. Für den am Donnerstag ebenfalls rekordhohen Tech-Auswahlindex NASDAQ 100 ging es um 0,45 Prozent auf 28.994,37 Zähler bergab.

ASIEN: - VERLUSTE IN CHINA UND JAPAN; HONGKONG LEICHT IM PLUS - An den wichtigsten asiatischen Börsen ist es am Dienstag überwiegend nach unten gegangen. In Tokio verlor der japanische Leitindex Nikkei 225 trotz überraschend guter Wirtschaftsdaten und eines leicht gesunkenen Ölpreises rund eine Stunde vor Handelsende ein halbes Prozent. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen gab im späten Handel knapp ein Prozent nach. Leichte Kursgewinne gab es dagegen in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong.

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DAX 24307,92 1,49%

XDAX 24388,02 2,19%

EuroSTOXX 50 5849,00 0,36%

Stoxx50 5068,47 0,42%

DJIA 49686,12 0,32%

S&P 500 7403,05 -0,07%

NASDAQ 100 28994,37 -0,45%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

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DEVISEN:

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USD/Yen 158,94 0,08%

Euro/Yen 185,03 -0,07%

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BITCOIN:

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Bitcoin

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Brent 109,80 -2,30 USD

WTI 106,99 -1,67 USD

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/zb

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