Munich Re-Aktie tiefer: Rekordgewinn im Gesamtjahr - Eigene Ziele übertroffen Munich Re-Aktie tiefer: Rekordgewinn im Gesamtjahr - Eigene Ziele übertroffen
dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leicht im Minus erwartet

26.02.26 07:49 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX)

DEUTSCHLAND: - NVIDIA BEEINDRUCKT TROTZ REKORDZAHLEN NICHT - Mit inzwischen wieder deutlich über 25.000 Punkten wird der DAX am Donnerstag nach den jüngsten Geschäftszahlen von NVIDIA wohl etwas schwächer in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt mit minus 0,17 Prozent auf 25.132 Punkten. Die jüngst aufgekommenen Sorgen im KI-Sektor konnten am Vorabend nach US-Börsenschluss die KI-Koryphäe Nvidia sowie der Softwarekonzern Salesforce nicht zerstreuen. Aussagen von Nvidias Finanzchefin Collette Kress zu einem langfristig möglicherweise stärkeren Druck durch chinesische Konkurrenten ließen aufhorchen. Die Quartalszahlen von Nvidia waren erneut sehr stark. Sie reichten aber nicht aus, um den KI-Hype zurückzubringen, schrieb Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners. Anleger blieben vorsichtig.

USA: - IM PLUS - Vor den am Mittwoch nach Börsenschluss anstehenden Quartalszahlen von NVIDIA haben die US-Aktienmärkte zugelegt. Marktexperten zufolge hoffen die Anleger, dass Resultate und Ausblick des KI-Champions Nvidia die guten Aussichten für Künstliche Intelligenz trotz der jüngst zunehmenden Besorgnis über dieses Thema bestätigen. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,63 Prozent höher bei 49.482,15 Punkten, nachdem er tags zuvor um rund 0,8 Prozent zugelegt hatte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,81 Prozent auf 6.946,13 Zähler. Für den NASDAQ 100 ging es um 1,41 Prozent auf 25.329,04 Punkte hoch. Am Dienstag war der von Technologiewerten dominierte Index um rund 1,1 Prozent nach oben geklettert.

ASIEN: - PLUS IN JAPAN; MINUS IN CHINA UND HONGKONG - In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte am Donnerstag unterschiedlich entwickelt. Während es in Japan leicht nach oben ging, gab es sowohl an den Festlandbörsen in China und Hongkong überwiegend Verluste.

