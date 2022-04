dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leicht im Plus

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ETWAS IM PLUS - Zum Start der neuen Woche winken im Dax (DAX 40) leichte Gewinne. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Auftakt rund 0,3 Prozent höher auf 14 484 Punkte. In der Vorwoche hatte ihn seine starke Erholung seit Mitte März zeitweise bereits bis auf 14 925 Punkte geführt, bevor den Dax etwas die Kräfte verließen Nach leichten Kursgewinnen an der Wall Street zum Wochenausklang legten auch asiatische Indizes am Morgen zu. Die Experten der Commerzbank sahen Nachwirkungen des starken US-Arbeitsmarktberichts vom Freitag. Zudem profitierten chinesische Hightech-Werte laut Marktteilnehmern von gesunkenen Risiken eines möglichen Endes ihrer US-Notierungen.

USA: - LEICHT IM PLUS - Die US-Börsen haben sich am Freitag weitgehend richtungslos gezeigt. Sie schwankten zwischen moderaten Gewinnen und Verlusten und gingen dann mit positiven Vorzeichen aus dem Handel. Robuste Daten vom Arbeitsmarkt für den Monat März stützten. Zugleich drückte die überraschende Eintrübung der Stimmung in der Industrie auf die Laune der Anleger. Nach einem für den Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) sehr schwachem ersten Quartal legte der US-Leitindex zum Start in den April letztlich um 0,40 Prozent auf 34 818,27 Punkte zu. Im Wochenverlauf hat der Wall-Street-Index damit minimal geschwächelt. Der S&P 500 rückte am Freitag um 0,34 Prozent auf 4545,86 Punkte vor. Der NASDAQ 100 stieg um 0,15 Prozent auf 14 861,21 Punkte.

ASIEN: - GEWINNE - In Asien haben die Aktienmärkte zum Wochenauftakt leicht zugelegt. In Toko legte der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende 0,11 Prozent auf 27 697 Punkte zu. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong ging es etwas stärker nach oben. Der dortige Leitindex Hang Seng gewann im späten Handel 1,37 Prozent auf 22 342 Punkte. An den chinesischen Festlandbörsen wurde dagegen wegen eines Feiertags nicht gehandelt.

DAX 14446,48 0,22%

XDAX 14462,38 0,77%

EuroSTOXX 50 3918,68 0,41%

Stoxx50 3735,26 0,66%

DJIA 34818,27 0,4%

S&P 500 4545,86 0,34%

NASDAQ 100 14861,21 0,15%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 158,32 -0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1047 -0,01%

USD/Yen 122,61 0,05%

Euro/Yen 135,46 0,06%

ROHÖL:

Brent 104,65 +0,26 USD

WTI 99,42 +0,15 USD

