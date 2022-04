dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leicht im Plus

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - MÜHSAME ERHOLUNG - Nach seinem bisher schwachen Wochenverlauf mit Kursen von zuletzt deutlich unter 14 000 Punkten dürfte sich der Dax (DAX 40) am Donnerstag zunächst nur mit kleinen Schritten nach vorne wagen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Xetra-Beginn 0,26 Prozent höher auf 13 830 Punkte. Im Fokus steht die Berichtssaison mit Quartalszahlen von Unternehmen vor allem aus der zweiten und dritten Reihe sowie Delivery Hero und Linde aus dem Dax, bevor am Nachmittag neue Inflationsdaten aus Deutschland das Interesse auf sich ziehen. Bei einer Inflation von deutlich über sieben Prozent steht die Europäische Zentralbank (EZB) seit einiger Zeit erheblich unter Druck, dem Beispiel der US-Notenbank Fed zu folgen und die Zinsen anzuheben. Dies zusammen mit Rezessionssorgen hatte die Aktienmärkte zuletzt belastet.

USA: - KAUM VERÄNDERT - Nach der steilen Talfahrt vom Dienstag haben sich die US-Aktienmärkte am Mittwoch stabilisiert. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) schloss mit einem Plus von 0,19 Prozent bei 33 301,93 Punkten, nachdem er zwischendurch mehr als ein Prozent fester notiert hatte. Der marktbreite S&P 500 gewann letztlich 0,21 Prozent auf 4183,96 Zähler. Der technologielastige NASDAQ 100 drehte im späten Geschäft gar ins Minus und verlor am Ende 0,05 Prozent auf 13 003,36 Punkte. Tags zuvor hatte der Dow den tiefsten Stand seit sechs Wochen erreicht und der Nasdaq 100 sogar das niedrigste Niveau seit fast einem Jahr. Bestimmende Faktoren an den Börsen bleiben der Ukraine-Krieg, Lockdown-Maßnahmen in China und der inflationsbedingte Handlungsbedarf, der die US-Notenbank Fed bei ihren geldpolitischen Straffungen unter Druck setzt.

ASIEN: - NIKKEI IM PLUS, CSI LEICHT IM MINUS - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Donnerstag größtenteils zugelegt. In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende rund eineinhalb Prozent zu. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte der Hang Seng rund ein Prozent zu. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland gab dagegen nach den kräftigen Gewinnen am Mittwoch zuletzt leicht nach.

DAX 13793,94 0,27%

XDAX 13747,94 0,76%

EuroSTOXX 50 3734,64 0,36%

Stoxx50 3668,35 0,99%

DJIA 33301,93 0,19%

S&P 500 4183,96 0,21%

NASDAQ 100 13003,36 -0,05%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 155,35 -0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0505 -0,49%

USD/Yen 129,87 1,12%

Euro/Yen 136,44 0,64%

ROHÖL:

Brent 103,71 -1,61 USD

WTI 100,60 -1,42 USD

