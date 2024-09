dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leicht im Plus

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - MODERATE GEWINNE - Nach dem leichteren Wochenstart zeichnen sich im DAX am Dienstag wieder kleine Gewinne ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf 18.689 Punkte. Am Montag verlief der Handel sehr ruhig innerhalb der Spanne vom Freitag. Das Rekordhoch vom Monatsbeginn bei 18.990 Punkten bleibt im Visier. Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwochabend werden aber wohl keine größeren Wetten eingegangen. Erwartet wird, dass die Fed ebenfalls die Zinswende einläutet, spekuliert wird allenfalls über das Ausmaß der Zinssenkung .

USA: - DOW IM PLUS; NASDAQ IM MINUS - Vor dem US-Zinsentscheid haben die zuletzt starken New Yorker Börsen am Montag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der Leitindex Dow Jones Industrial behauptete nach einem frühen Rekordhoch zum Handelsende ein Plus von 0,55 Prozent auf 41.622,08 Punkte. Beim marktbreiten S&P 500 reichte es letztlich nur für ein Plus von 0,13 Prozent auf 5.633,09 Punkte. Der in der Vorwoche besonders starke, technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 sank um 0,47 Prozent auf 19.423,06 Punkte.

ASIEN: - NIKKEI IM MINUS - In Asien haben die wichtigsten Börsen keine einheitliche Richtung gefunden. Während es in Japan nach unten ging, zog der Markt in Hongkong an. In Tokio sank der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende etwas mehr als eineinhalb Prozent und baute damit das Minus vom vergangenen Freitag aus. Am Montag war die Börse wegen eines Feiertags geschlossen. In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong legte der Hang Seng im späten Handel rund eineinhalb Prozent zu. An den chinesischen Festlandbörsen und in Südkorea haben die Börsen am Dienstag wegen eines Feiertags geschlossen.

DAX 18633,11 -0,35%

XDAX 18714,68 0,16%

EuroSTOXX 50 4827,63 -0,34%

Stoxx50 4416,65 -0,18%

DJIA 41622,08 0,55%

S&P 500 5633,09 0,13%

NASDAQ 100 19423,06 -0,47%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 135,00 -0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1125 -0,07%

USD/Yen 140,68 0,05%

Euro/Yen 156,50 -0,02%

ROHÖL:

Brent 73,06 +0,31 USD

WTI 70,55 +0,46 USD

