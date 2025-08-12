DAX24.163 -0,1%ESt505.348 +0,3%Top 10 Crypto17,13 +5,4%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin104.537 +2,1%Euro1,1670 +0,2%Öl66,25 -0,1%Gold3.375 -0,7%
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 Apple 865985 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100 BASF BASF11 BYD A0M4W9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 RENK RENK73
Heute im Fokus
Vor Trump-Putin-Gipfel: Chinas Börsen in Grün -- Feiertag in Tokio -- Glencore übernimmt Li-Cycle -- Palantir weist Datenschutz-Vorwürfe zurück -- Bitcoin nahe Allzeithoch
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Aktien von BYD und Tesla buhlen um Anlegergunst: BYD überholt Tesla erstmals im Fortune Global 500-Ranking Aktien von BYD und Tesla buhlen um Anlegergunst: BYD überholt Tesla erstmals im Fortune Global 500-Ranking
dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leicht im Plus

11.08.25 07:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.162,9 PKT -29,6 PKT -0,12%
Charts|News|Analysen
Hang Seng
24.858,8 PKT -222,8 PKT -0,89%
Charts|News|Analysen
NASDAQ Composite Index
21.450,0 PKT 207,3 PKT 0,98%
Charts|News|Analysen
S&P 500
6.389,5 PKT 49,5 PKT 0,78%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Nach der deutlichen Vorwochenerholung des DAX bleiben die Anleger am deutschen Aktienmarkt optimistisch. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montag rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,4 Prozent höher auf 24.250 Zählern. Das Rekordhoch von vor einem Monat bei 24.639 Punkten bleibt damit in Reichweite. Ob der Dax Kurs hält, dürfte allerdings von wichtigen Ereignissen in den kommenden Tagen abhängen. So warten Anleger auf US-Inflationsdaten, die am Dienstag veröffentlicht werden. Sie haben große Bedeutung mit Blick auf die Frage, ob die US-Notenbank Fed den Leitzins im September senken wird. Zudem steht am Freitag eine wichtige Weichenstellung für den Ukraine-Krieg auf der Agenda. Denn dann will US-Präsident Donald Trump den russischen Präsidenten Wladimir Putin im Bundesstaat Alaska empfangen, um über eine mögliche Friedenslösung im seit fast dreieinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu verhandeln.

USA: - NASDAQ AUF REKORDHOCH; DOW UND S&P 500 IM PLUS - Vor dem Wochenende haben sich die Anleger an den US-Börsen über deutliche Gewinne im Technologiesektor gefreut. Der Nasdaq 100 erreichte am Freitag ein Rekordhoch und verbuchte zum Handelsende ein Plus von 0,95 Prozent auf 23.611,27 Punkte. Erneut starke Apple-Aktien (Apple) setzten die Akzente. Der S&P 500 stieg um 0,78 Prozent auf 6.389,45 Punkte. Der marktbreite Index hatte in der vergangenen Woche eine Bestmarke aufgestellt, die nun wieder näher rückt. Für den Dow Jones Industrial ging es um 0,47 Prozent auf 44.175,61 Zähler hoch. Von seinem Rekordhoch vom Ende vergangenen Jahres ist der Leitindex noch ein Stück entfernt. Nach dem schwachen Start in den August im Zuge schwacher Arbeitsmarktdaten hatten in den vergangenen Tagen vor allem Zinssenkungshoffnungen die Kurse wieder nach oben getrieben. Auf Wochensicht gewann der Dow 1,3 Prozent, der S&P 500 legte um 2,4 Prozent zu und der Nasdaq 100 verbuchte einen Zuwachs von 3,7 Prozent.

ASIEN: - FEIERTAG IN TOKIO; CSI 300 UND HANG SENG IM PLUS - In Asien haben die Aktienmärkte in China und Hongkong zum Wochenauftakt zugelegt. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen legte ein halbes Prozent zu und baute damit die Gewinne der vergangenen Woche aus. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong stieg der Hang-Seng-Index (Hang Seng) im späten Handel 0,1 Prozent. In Tokio hat die Börse wegen eines Feiertags geschlossen.

DAX 24162,86 -0,12%

XDAX 24244,07 0,21

EuroSTOXX 50 5347,74 0,29

Stoxx50 4477,47 0,23

DJIA 44175,61 0,47

S&P 500 6389,45 0,78

NASDAQ 100 23611,27 0,95

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 129,72 0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1672 0,26%

USD/Yen 147,48 -0,16%

Euro/Yen 172,15 0,08%

BITCOIN:

Bitcoin

(USD, Bitstamp)

Bitcoin 122.042 2,29%

ROHÖL:

Brent 66,24 -0,35 USD

WTI 63,44 -0,44 USD

