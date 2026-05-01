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dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leicht im Plus erwartet

27.05.26 07:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
26.656,2 PKT 312,2 PKT 1,19%
Charts|News|Analysen
S&P 500
7.519,1 PKT 45,7 PKT 0,61%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - TENDENZ - Nach dem schwächeren Dienstag dürfte der DAX zur Wochenmitte wieder etwas anziehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent höher auf 25.229 Punkte. Das Rekordhoch vom Januar bei 25.507 Punkten bleibt im Visier. In den USA erreichten die Indizes S&P 500 und NASDAQ 100 am Dienstagabend, getrieben von der KI-Rally, bereits neuerliche Höchststände. Sie befinden sich bereits seit Mitte April wieder auf Rekordjagd. Der Dow Jones Industrial hatte lange Zeit hinterhergehinkt, aber am vergangenen Freitag ebenfalls ein Rekordhoch erreicht. Am Dienstag gab er nach der feiertagsbedingten Handelspause am Montag allerdings leicht nach.

USA: - NASDAQ 100 UND S&P MIT WEITEREN REKORDEN - Nach dem langen Wochenende haben am Dienstag einige US-Aktienindizes weitere Rekordhöhen erreicht. Während der Leitindex Dow Jones Industrial noch knapp unter seiner Bestmarke vom Freitag blieb, konnten der breit gefasste S&P 500 und der NASDAQ 100 nach einigen Tagen Pause wieder Höchststände erklimmen. Das technologielastige Börsenbarometer überwand dabei erstmals die Marke von 30.000 Punkten. Neben der schon länger maßgeblichen Fantasie rund um Künstliche Intelligenz (KI) vollzogen die beiden letztgenannten Indizes auch die Hoffnung auf ein Rahmenabkommen im Iran-Krieg nach, die am Vortag bereits in Europa und Asien eingepreist worden war, als der US-Handel feiertagsbedingt pausiert hatte. In der Breite störte es nicht groß, dass neue Angriffe im Iran und im Libanon die laufenden Verhandlungen zur Beilegung des Kriegs überschatteten. Ein Marktbeobachter sieht in der militärischen Auseinandersetzung beide Seiten "immer noch näher an einem Abkommen als zuletzt". Der S&P 500 legte am Ende um 0,61 Prozent auf 7.519,12 Punkte zu, während der Nasdaq 100 mit dem Rückenwind in puncto KI um 1,76 Prozent auf 30.001,32 Punkte stieg. Die beiden Indizes zeigten damit mehr Schwung als die Standardwerte, die im Dow mehr Gewicht haben. Dieser gab um 0,23 Prozent auf 50.461,68 Punkte nach. Für eine Bestmarke hätte er über 50.830 Punkte steigen müssen.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Mittwochmorgen keine einheitliche Richtung gefunden. Während es in Japan und Südkorea nach oben ging, gab es in China und Hongkong Verluste.

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DAX 25184,89 -0,8%

XDAX 25242,48 -0,72%

EuroSTOXX 50 6064,15 -1,18%

Stoxx50 5216,84 -0,74%

DJIA 50461,68 -0,23%

S&P 500 7519,12 0,61%

NASDAQ 100 30001,32 1,76%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

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Bund-Future 126,22 +0,13%

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DEVISEN:

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Euro/USD 1,1637 0,05%

USD/Yen 159,22 -0,05%

Euro/Yen 185,29 0,01%

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BITCOIN:

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Bitcoin

(USD, Bitstamp)

Bitcoin 75.560 -0,34%

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ROHÖL:

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Brent 97,93 -1,65 USD

WTI 91,91 -1,98 USD

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/zb

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