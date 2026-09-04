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dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Gewinne erwartet

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News | Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE - Der DAX knüpft am Freitag nach Kursgewinnen an Asiens Börsen wohl an seine Erholung vom Vortag an und hält sich über der Marke von 26.000 Punkten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,1 Prozent höher auf 26.035 Punkte. Vor einer Woche hatte der Dax mit 26.618 Punkten noch ein Rekordhoch erreicht. Seither hatten ihn hohe Ölpreise und Anleihezinsen zurückgeworfen. Das Wochenminus von zwischenzeitlich mehr als 3 Prozent schmolz inzwischen aber wieder etwas ab. Die Lage am Ölmarkt bleibt aber durch den wieder hochgekochten Iran-Krieg angespannt. Der Preis für die Nordsee-Sorte Brent hält sich auf dem höchsten Niveau seit Juni.

USA: - DEUTLICHE GEWINNE - Die Hoffnung auf eine ausbleibende Leitzinserhöhung in diesem Monat hat die US-Börsen am Donnerstag angetrieben. Die wichtigsten Aktienindizes stiegen um jeweils mehr als ein Prozent. Für Kauflaune sorgten Aussagen von Christopher Waller, Mitglied des Gouverneursrats der US-Notenbank. Dieser hatte sich optimistisch geäußert, dass der Preisdruck Anzeichen einer Entspannung zeigt. Der Dow Jones Industrial stieg um 1,18 Prozent auf 53.686,11 Punkte.

ASIEN: - GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben zum Wochenausklang zugelegt. Positive Vorgaben aus den USA stützten die Märkte. An der japanischen Börse legte der Nikkei 225 zuletzt um 1,2 Prozent zu. Der chinesische CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen gewann 0,4 Prozent. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong kletterte mit 2,1 Prozent besonders stark.

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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BITCOIN:

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Bitcoin 81.013 -0,31%

(USD, Bitstamp)°

ROHÖL:

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Brent 95,65 0,13 USD

WTI 91,67 0,37 USD°

/jha/

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