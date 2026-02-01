DAX24.853 ±-0,0%Est506.011 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3100 -0,2%Nas22.597 -2,0%Bitcoin55.810 +0,1%Euro1,1855 -0,1%Öl67,52 ±-0,0%Gold4.960 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Gerresheimer A0LD6E Allianz 840400 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Inflationsdaten im Blick: DAX etwas höher erwartet -- Bären übernehmen an den Börsen in Asien -- Coinbase-Umsatz unter Erwartungen -- Rivian-Umsatz besser als erhofft -- AUTO1 im Fokus
Top News
Quantencomputer vs. Bitcoin: Warum ein Top-Analyst jetzt Alarm schlägt Quantencomputer vs. Bitcoin: Warum ein Top-Analyst jetzt Alarm schlägt
Freitag an der Börse: 10 wichtige Fakten - Moderna-Aktie vor Bilanz im Blick Freitag an der Börse: 10 wichtige Fakten - Moderna-Aktie vor Bilanz im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Gewinne erwartet - Teil 1

13.02.26 07:30 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.852,7 PKT -3,5 PKT -0,01%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

Wer­bung

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE - Nach den Kapriolen vom Vortag dürfte der DAX am Freitag wieder etwas zulegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf 24.930 Punkte. Am Vortag war der Dax bis auf 25.239 Punkte geklettert und damit nah an seinen Rekord bei gut 25.507 Punkten. Mit dem US-Handelsstart gab er aber seine Gewinne komplett ab. Zeitweise sank er sogar bis an seine 21-Tage-Linie. KI-Sorgen belasteten. Der US-Tech-Index NASDAQ 100 verlor zwei Prozent - den Löwenanteil aber bis zum europäischen Handelsende. Am Nachmittag stehen die US-Inflationsdaten im Fokus, die auf weitere Hinweise auf den Kurs der Notenbank abgeklopft werden.

USA: - VERLUSTE - Erneute Zweifel an den hohen Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) haben am Donnerstag die Kurse an den New Yorker Börsen nach unten gezogen. Anleger sind unsicher, ob die großen Tech-Firmen so viel verdienen werden, um die hohen Ausgaben zu rechtfertigen. Die Sorgen um KI und ihre negativen Folgen dehnen sich inzwischen auf immer mehr Branchen aus und sind längst nicht mehr nur ein Problem des Techsektors. Insgesamt herrschte am Donnerstag Nervosität am Markt. Der Leitindex Dow Jones Industrial sank um 1,34 Prozent auf 49.451,98 Zähler. Der von Tech-Schwergewichten geprägte NASDAQ 100 verlor 2,04 Prozent auf 24.687,61 Punkte.

ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag nachgegeben. Die schwache Verfassung der US-Technologiemärkte und die wieder größere Nervosität an den Märkten belasteten die Stimmung auch in Asien. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte kurz vor dem Handelsschluss 1,2 Prozent ein. Der CSI-300-Index (CSI 300) der chinesischen Festlandbörsen sank zuletzt um 0,8 Prozent und der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong gab mit 2,1 Prozent besonders stark nach.

Wer­bung

^

DAX 24.852,69 -0,01%

XDAX 24.868,85 -0,17%

EuroSTOXX 50 6.011,29 -0,40%

Stoxx50 5.152,53 -0,12%

DJIA 49.451,98 -1,34%

S&P 500 6.832,76 -1,57%

NASDAQ 100 24.687,61 -2,04%°

-------------------------------------------------------------------------------

Wer­bung

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 129,05 0,01%°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1861 -0,07%

USD/Yen 153,30 0,40%

Euro/Yen 181,83 0,32%°

BITCOIN:

^

Bitcoin 66.204 -0,01%

(USD, Bitstamp)°

ROHÖL:

^

Brent 67,34 -0,18 USD

WTI 62,62 -0,22 USD°

/jha/

Mehr zum Thema DAX 40

08:00Freitag an der Börse: 10 wichtige Fakten - Moderna-Aktie vor Bilanz im Blick
07:56Warten auf US-Inflationsdaten: DAX dürfte mit leichten Gewinnen starten
07:34Airbus und Qantas investieren in australischen SAF-Entwickler HAMR Energy
07:33Die zweite Rückzugswelle der BASF aus Deutschland rollt - in Richtung Indien
07:30dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Gewinne erwartet - Teil 1
06:56Tech Update: News zu Doctolib, Stark, Anthropic, Jeffrey Epstein, Hedosophia, Jonas Andrulis, xAI, Instagram, Siemens
06:45DAX-FLASH: Leichte Gewinne erwartet vor US-Inflationsdaten
04:31Epstein files implicate Deutsche Bank
mehr