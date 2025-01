dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Gewinne knapp unter Rekord

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE - Nach zwei Tagen mit neuen Höchstständen dürfte sich im DAX am Freitag zunächst wenig tun. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsstart 0,1 Prozent im Plus auf 20.668 Punkte. Tags zuvor hatte er mit zwischenzeitlich 20.675 Punkten die Rekordmarke gesetzt. Auf Wochensicht hat der Dax rund zwei Prozent zugelegt. An der Wall Street war die Erholungsrally am Vorabend ins Stocken geraten. Der NASDAQ 100 kam wieder etwas deutlicher zurück, nachdem er am Mittwoch noch sehr positiv auf die Verbraucherpreise und die daraus resultierenden Zinshoffnungen reagiert hatte.

USA: - LEICHTE KURSVERLUSTE - Nach den deutlichen Kursgewinnen am Vortag haben die Anleger an den US-Börsen am Donnerstag etwas den Fuß vom Gas genommen. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab um 0,16 Prozent auf 43.153,13 Zähler nach. Konjunkturdaten blieben überwiegend hinter den Erwartungen zurück, was die Hoffnung auf Zinssenkungen eher stützte. Zudem sagte US-Notenbank-Direktor Christopher Waller im US-Fernsehsender CNBC, Zinssenkungen in der ersten Jahreshälfte seien denkbar, sollten Daten zur Inflation weiter günstig ausfallen.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkten in Asien haben am Freitag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Die Märkte in den Vereinigten Staaten lieferten keinen Rückenwind. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank kurz vor Handelsschluss um rund 0,4 Prozent. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten legte hingegen um 0,4 Prozent und der Hang Seng in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong gewann im späten Handel 0,2 Prozent. Vor dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump hielten sich viele Marktteilnehmer zurück.

DAX 20.655,39 0,39%

XDAX 20.644,93 0,10%

EuroSTOXX 50 5.106,93 1,48%

Stoxx50 4.452,92 1,53%

DJIA 43.153,13 -0,16%

S&P 500 5.937,34 -0,21%

NASDAQ 100 21.091,25 -0,69%°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 131,54 -0,05%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,0292 -0,08%

USD/Yen 155,57 0,23%

Euro/Yen 160,11 0,15%°

BITCOIN:

Bitcoin 101.397 1,42%

(USD, Bitstamp)°

ROHÖL:

Brent 81,78 0,49 USD

WTI 79,34 0,66 USD°

