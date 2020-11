dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Gewinnmitnahmen erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNMITNAHMEN - Am Donnerstag zeichnen sich im Dax (DAX 30) leichte Gewinnmitnahmen ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start ein halbes Prozent tiefer auf 13 155 Punkte. Nach dem Kurssprung vom Montag liegt der Dax in dieser Woche bislang fast 6 Prozent im Plus. Nach fast 13 300 Punkten zum Wochenauftakt konnte sich der Index an den vergangenen beiden Tagen nur mit Mühe gegen Verkäufer durchsetzen.

USA: - DOW STAGNIERT - Kurz vor der Hürde von 30 000 Punkten hat der Dow Jones Index (Dow Jones 30 Industrial) am Mittwoch Schwäche gezeigt. Nach zwei starken Börsentagen schloss der Leitindex 0,08 Prozent im Minus bei 29 397,63 Punkten. Damit hält der Dow jedoch weiter den Kontakt zur nächsten großen runden Marke von 30 000 Zählern. Der US-Anleihehandel war wegen eines Feiertags geschlossen, was im Aktiengeschäft erfahrungsgemäß geringere Börsenumsätze zur Folge hat.

ASIEN: - KAUM VERÄNDERT - Die Aktienmärkte in Asien haben sich am Donnerstag kaum vom Fleck bewegt. Der japanische Nikkei 225 schloss 0,7 Prozent höher. In Hongkong ging es für den Hang Seng hingegen zuletzt um 0,31 Prozent nach unten. Der chinesische CSI 300 büßte 0,08 Prozent ein. Auch in den USA hatte der Schwung nach der Rally zum Wochenstart spürbar nachgelassen.

DAX 13216,18 +0,40%

XDAX 13232,06 +0,40%

EuroSTOXX 50 3467,30 +0,72%

Stoxx50 3091,90 +1,24%

DJIA 29397,63 -0,08%

S&P 500 3572,66 +0,77%

NASDAQ 100 11892,930 +2,31%°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 174,58 +0,06%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,17713 -0,08%

USD/Yen 105,2430 -0,15%

Euro/Yen 123,8855 -0,24%°

ROHÖL:

Brent 43,88 +0,08 USD

WTI 41,56 +0,11 USD°

