dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Korrektur vom Rekordhoch

31.08.26 07:35 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - ETWAS IM MINUS - Nach dem Rekordhoch im DAX vom Freitag schalten die Anleger zu Beginn der neuen Woche zunächst einen Gang runter. Steigende Ölpreise und höhere Zinssignale des Fed-Chefs auf dem Notenbanktreffen in Jackson Hole sorgen für etwas Zurückhaltung. In London wird am Montag zudem nicht gehandelt. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund drei Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,4 Prozent tiefer auf 26.479 Punkte. Am Freitag hatte er zwischenzeitlich mit 26.618 Punkten eine neue Bestmarke gesetzt und sein Jahresplus dabei auf fast neun Prozent nach oben geschraubt. Nach dem europäischen Handelsende hatten jedoch bereits die US-Indizes ins Minus gedreht und am Morgen verloren auch die asiatischen Börsen. Es belasten insbesondere wieder deutlich höhere Ölpreise.

USA: - LEICHTE VERLUSTE - Hinweise des US-Notenbankchefs auf eine mögliche Zinserhöhung haben den New Yorker Aktienmarkt am Freitag nur mäßig belastet. Etwas unter Druck gerieten vor allem die Kurse an der Tech-Börse Nasdaq. Der schon zuvor schwächelnde Auswahlindex NASDAQ 100 schloss 0,70 Prozent tiefer mit 29.433,43 Punkten. Am Vortag hatten ihn der starke Ausblick des Chipriesen NVIDIA und weitere positive Unternehmensnachrichten noch deutlich nach oben gezogen. Auf Wochensicht verzeichnete das Tech-Barometer ein Plus von 0,4 Prozent. Für den marktbreiten S&P 500 ging es letztlich nur um 0,25 Prozent auf 7.711,76 Punkte bergab. Noch besser hielt sich der Leitindex Dow Jones Industrial mit einem Kursrückgang um 0,02 Prozent auf 53.559,99 Punkte, was einem Wochengewinn von 0,7 Prozent entspricht.

ASIEN: - NIKKEI GRENZT IM SPÄTHANDEL VERLUSTE EIN - Steigende Ölpreise und schwache US-Vorgaben haben die asiatischen Aktienmärkte zum Wochenstart belastet. Die Abschläge hielten sich kurz vor Handelsende allerdings in Grenzen. So verlor der japanische Leitindex (Nikkei 225) rund eine Stunde vor Handelsende nur noch rund ein halbes Prozent, nachdem er zum Start in die Woche noch mehr als zwei Prozent nachgegeben hatte. In China und Hongkong ging es im späten Handel ebenfalls leicht nach unten.

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DAX 26569,99 0,77%

XDAX 26575,43 0,75%

EuroSTOXX 50 6485,67 0,95%

Stoxx50 5476,04 0,63%

DJIA 53559,99 -0,02%

S&P 500 7711,76 -0,25%

NASDAQ 100 29433,43 -0,70%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

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Bund-Future 123,54 +0,02%

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DEVISEN:

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Euro/USD 1,1591 0,07%

USD/Yen 159,78 -0,20%

Euro/Yen 185,20 -0,13%

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BITCOIN:

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Bitcoin

(USD, Bitstamp)

Bitcoin 77.819 0,15%

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Brent 90,43 +1,12 USD

WTI 85,52 +2,12 USD

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/zb