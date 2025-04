dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSGEWINNE - Der DAX dürfte am Dienstag etwas höher starten. Gut zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex 0,2 Prozent im Plus auf 22.323 Punkte. Tags zuvor war der Dax jedoch bereits wieder auf 22.443 Punkte gestiegen und hatte sich damit von seinem Monatstief um gut 21 Prozent erholt. Damit ist der Dax zurückgekehrt auf jenes Niveau, auf dem Anfang des Monats der Kursrutsch begonnen hatte. Im Chart stößt er somit auf technischen Widerstand, der weitere Gewinne zunächst ausgebremst hat. Auch an der Wall Street stockt die Erholung.

USA: - LEICHTE GEWINNE - Anleger sind am Montag an den US-Börsen nach deren zuletzt starker Erholung etwas vorsichtiger geworden. Mit Blick auf den Zollstreit gab es keine Neuigkeiten. Zudem werden eine Flut von Unternehmenszahlen und wichtige Konjunkturdaten erwartet, die in den kommenden Tagen anstehen. Letztlich reichte es aber bei einigen großen Indizes für positive Vorzeichen. Nach etwas Auf und Ab verabschiedete sich der von Standardwerten geprägte Dow Jones Industrial 0,28 Prozent höher bei 40.227,59 Punkten aus dem Handel.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 0,1 Prozent, während der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten chinesischen Festlandaktien 0,1 Prozent einbüßte. Vor wichtigen Konjunktur- und Unternehmenszahlen in der laufenden Woche hielten sich viele Marktteilnehmer zurück. In Japan ruhte der Handel feiertagsbedingt.

DAX 22.271,67 0,13%

XDAX 22.311,32 -0,23%

EuroSTOXX 50 5.170,49 0,32%

Stoxx50 4.379,00 0,70%

DJIA 40.227,59 0,28%

S&P 500 5.528,75 0,06%

NASDAQ 100 19.427,29 -0,03%°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 131,29 0,02%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,1378 -0,39%

USD/Yen 142,54 0,36%

Euro/Yen 162,16 -0,04%°

BITCOIN:

Bitcoin 94.359 -0,72%

(USD, Bitstamp)°

ROHÖL:

Brent 65,27 -0,59 USD

WTI 61,52 -0,53 USD°

