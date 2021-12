dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Kursgewinne erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - ERHOLUNG SETZT SICH GEBREMST FORT - Der Dax (DAX 40) dürfte sich am Mittwoch etwas weiter von seinen zu Wochenbeginn erlittenen Verlusten erholen. Angesichts positiver US-Vorgaben taxierte das Handelshaus Broker IG den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,31 Prozent höher bei 15 495 Punkten. Damit dürfte sich das Börsenbarometer auch weiter der am Montag gerissenen einfachen 200-Tage-Durchschnittslinie nähern, die den langfristigen Trend beschreibt. Die wichtigsten US-Aktienindizes hatten am Dienstag kontinuierlich zugelegt und in der Nähe ihrer Tageshochs geschlossen.

USA: - DEUTLICH ERHOLT - Starke Quartalszahlen von Nike und Optimismus von Micron (Micron Technology) haben am Dienstag zur Erholung am New Yorker Aktienmarkt wesentlich beigetragen. Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) legte nach dem schwachen Wochenauftakt um 1,60 Prozent auf 35 492,70 Punkte zu und übersprang dabei auch wieder die für den kurzfristigen Trend relevante 21-Tage-Linie.

ASIEN: - ERHOLUNG SCHWÄCHT SICH AB - An den Aktienmärkten in Asien hat die Erholung am Mittwoch deutlich an Fahrt verloren. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,2 Prozent fester. Am Vortag hatten Anleger noch deutlich beherzter zugegriffen. Zum Wochenstart hatte die Omikron-Angst um sich gegriffen und die Aktienmärkte kräftig belastet. Der CSI-300-Index (CSI 300), der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland umfasst, legte zuletzt um 0,13 Prozent zu. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) in der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 0,4 Prozent.

DAX 15447,44 1,36

XDAX 15508,51 1,16

EuroSTOXX 50 4174,99 1,65

Stoxx50 3725,10 1,46

DJIA 35492,70 1,60

S&P 500 4649,23 1,78

NASDAQ 100 15986,28 2,29°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

Bund-Future 173,44 0,06%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,1274 -0,08

USD/Yen 114,1455 0,05

Euro/Yen 128,6895 -0,03°

ROHÖL:

Brent 74,07 0,09 USD

WTI 71,37 0,25 USD°

