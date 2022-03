dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Kursgewinne erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STABIL - Die Stabilisierung an den Aktienmärkten dürfte sich am Donnerstag fortsetzen. Der Dax, der am Vortag knapp über der Marke von 14 000 Punkten geschlossen hatte, wird noch ein wenig höher erwartet. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handel mit 14 052 Zählern leicht im Plus. Am Vortag war der Leitindex zunächst auf den tiefsten Stand seit gut einem Jahr gefallen, hatte sich dann aber stabilisiert. US-Außenminister Antony Blinken hält diplomatische Verhandlungen im Ukraine-Krieg im Fall einer Deeskalation der russischen Seite weiter für möglich. "Wir halten die Tür für einen diplomatischen Weg offen", sagte Blinken. Ohne eine militärische Deeskalation werde das aber sehr schwer sein, schränkte er ein. Blinken plant angesichts des Ukraine-Krieges eine Reise nach Osteuropa.

USA: - ERHOLUNG - Die zuletzt kräftig unter Druck stehenden US-Aktienmärkte haben am Mittwoch Boden gutgemacht. Die Lage an den Märkten ist aber weiterhin von der Unsicherheit um den Krieg in der Ukraine geprägt. Positive Impulse lieferte die Nachricht, dass Russland und die Ukraine Bereitschaft für eine Fortsetzung der Verhandlungen am Donnerstag signalisiert hatten. Zudem standen Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell im Fokus, der eine Zinserhöhung für März signalisiert hatte. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) schloss mit einem Plus von 1,79 Prozent bei 33 891,35 Punkten.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND KURSGEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag überwiegend zugelegt. In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 0,7 Prozent höher. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong legte zuletzt um 0,5 Prozent zu, während der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland um 0,4 Prozent nachgab. Die Erholung an den US-Aktienmärkten sorgte auch in Asien für etwas mehr Zuversicht. Der Krieg in der Ukraine und der kräftige Anstieg der Ölpreise sorgt aber weiterhin für Verunsicherung.

DAX 14000,11 0,69

XDAX 14004,34 1,27

EuroSTOXX 50 3820,59 1,45

Stoxx50 3619,58 1,45

DJIA 33891,35 1,79

S&P 500 4386,54 1,86

NASDAQ 100 14243,69 1,70°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 169,47 0,23%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,1103 -0,22

USD/Yen 115,6555 0,12

Euro/Yen 128,4070 -0,11°

ROHÖL:

Brent 116,92 3,99 USD

WTI 114,44 3,84 USD°

