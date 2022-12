dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Kursgewinne erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STABILISIERT - Am letzten Handelstag vor dem Weihnachtsfest könnte der Dax (DAX 40) einen neuen Anlauf auf die runde Marke von 14 000 Punkten nehmen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Freitag knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit plus 0,34 Prozent auf 13 962 Punkte. Begrenzung auf der Unterseite ist aktuell die 50-Tage-Linie, die als Indikator für den mittelfristigen Trend bei 13 886 Punkten verläuft. Nach einer Börsenwoche mit deutlichen Kursschwankungen, ausgelöst abermals von Notenbank-Entscheidungen, steht der Dax auf Wochensicht derzeit moderat im Plus.

USA: - VERLUSTE - Nach deutlichen Erholungsgewinnen an den US-Börsen zur Wochenmitte ist es am Donnerstag wieder abwärts gegangen. Von ihren im Tagesverlauf erreichten Tiefständen erholten sich die wichtigsten Indizes jedoch bis zum Handelsschluss. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) ging über der Marke von 33 000 Punkten aus dem Handel, der S&P 500 verteidigte die 3800-Punkte-Marke. Marktexperten verwiesen auf überwiegend robuste Konjunkturdaten, die unter Anlegern erneut Zinssorgen entfacht hätten. Der bekannteste Wall-Street-Index Dow (Dow Jones 30 Industrial) beendete den Tag mit minus 1,05 Prozent auf 33 027,49 Punkten.

ASIEN: - KURSVERLUSTE - Die Aktienmärkte in Asien haben am Freitag nachgegeben. Die trübe Stimmung an den Märkten in den Vereinigten Staaten belastete auch in Asien. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss ein Prozent tiefer. Auf Wochensicht bedeutet dies ein Minus von fast fünf Prozent. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen sank am Freitag zuletzt um 0,3 Prozent und der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong büßte 0,6 Prozent ein.

DAX 13914,07 -1,30

XDAX 13946,92 -0,88

EuroSTOXX 50 3823,29 -1,26

Stoxx50 3682,76 -0,98

DJIA 33027,49 -1,05

S&P 500 3822,39 -1,45

NASDAQ 100 10956,14 -2,49°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 135,18 -0,14%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,0607 0,08

USD/Yen 132,6630 0,22

Euro/Yen 140,6880 0,28°

ROHÖL:

Brent 81,65 0,67 USD

WTI 78,27 0,78 USD°

