dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Kursgewinne erwartet

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSGEWINNE - Der Dax (DAX 40) dürfte am Donnerstag etwas höher starten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsstart 0,4 Prozent im Plus auf 15 469 Punkte. Am Vortag war der Dax mit einem Tagestief von 15 247 Punkten gerade noch in der Handelsspanne der vergangenen beiden Wochen geblieben, bevor er sich letztlich deutlich stabilisierte. Auch an der Wall Street blieb die Lage wackelig. Immerhin schafften die Indizes der Technologiebörse Nasdaq ein kleines Plus. Im Fokus stand das jüngste Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed. Es zeigte große Zustimmung für den kleinen Zinsschritt Anfang Februar. Über eine Zinspause war laut Mitschrift nicht gesprochen worden. Die Experten der Credit Suisse sehen keine neuen geldpolitischen Signale für den von Zinssorgen geprägten Markt.

USA: - UNEINHEITLICH - Die Veröffentlichung des jüngsten Sitzungsprotokolls der US-Notenbank Fed hat den US-Börsen letztlich kaum Entlastung gebracht. Der technologielastige NASDAQ 100 schloss mit plus 0,05 Prozent auf 12 066,27 Zähler. Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) verlor 0,26 Prozent auf 33 045,09 Punkte. Mit minus 0,16 Prozent auf 3991,05 Punkte beendete der breit gefasste S&P 500 den Handel. Auf der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed erfuhr der kleine Zinsschritt große Zustimmung. "Fast alle" Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss hätten sich für eine Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte ausgesprochen, hieß es in dem Protokoll zur jüngsten Zinsentscheidung. Nur wenige Vertreter hätten eine Erhöhung um 0,50 Prozentpunkte befürwortet oder diese sich vorstellen können. Über eine Zinspause sei nicht gesprochen worden.

ASIEN: - ETWAS SCHWÄCHER - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag etwas nachgegeben. Die insgesamt maue Stimmung in New York dämpfte auch dort die Stimmung. Der techwertelastige Hongkonger Hang-Seng-Index (Hang Seng) sank um 0,1 Prozent und der CSI-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen gab um 0,2 Prozent nach. In Tokio ruhte der Handel wegen eines Feiertages.

