dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Kursgewinne erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSGEWINNE - Der Dax (DAX 40) dürfte nach einer bislang schwächeren Woche am Freitag etwas zulegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start rund 0,1 Prozent höher auf 15 736 Punkte. Im bisherigen Wochenverlauf büßte der Dax etwa 0,8 Prozent ein. Dabei hatte er in den vergangenen Tagen mit etwas höheren Verlusten eröffnet, im Verlauf das Minus aber reduziert. Der deutsche Aktienmarkt bleibt auf Richtungssuche. An der Wall Street stabilisierte sich der Dow Jones Industrial nach seiner Korrektur an der 100-Tage-Linie. Für Technologiewerte ging es derweil weiter bergab. Nach jüngst robusten Wirtschafts- und Arbeitsmarktdaten bleibt die Sorge vor einem längeren Zinserhöhungszyklus als bisher gehofft.

USA: - NUR DOW LEGT ETWAS ZU - Die wichtigsten US-Aktienindizes haben am Donnerstag mehrheitlich weiter nachgegeben. Einzig der von traditionellen Wirtschaftsbranchen dominierte Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) schloss mit einem Plus von 0,17 Prozent auf 34 500,73 Punkte. Dagegen sank der marktbreite S&P 500 um 0,32 Prozent auf 4451,14 Punkte und der technologielastige NASDAQ 100 um 0,73 Prozent auf 15 258,52 Punkte.

ASIEN: - SCHWÄCHER - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag schwächer tendiert. Der japanische Nikkei 225 sank kurz vor dem Handelsende um 1,4 Prozent. Der CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, büßte im späten Handel 0,8 Prozent ein. In Hongkong ruhte der Handel wegen einer Sturmwarnung. Die Sorge vor weiter steigenden Leitzinsen in den USA belastet weiterhin die Stimmung an den globalen Aktienmärkten.

DAX 15718,66 -0,14

XDAX 15735,28 -0,03

EuroSTOXX 50 4221,02 -0,41

Stoxx50 3948,12 0,25

DJIA 34500,73 0,17

S&P 500 4451,14 -0,32

NASDAQ 100 15258,52 -0,73°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 131,23 0,21%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,0715 0,18

USD/Yen 147,2075 -0,06

Euro/Yen 157,7310 0,11°

ROHÖL:

Brent 89,31 -0,61 USD

WTI 86,18 -0,69 USD°

