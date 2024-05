dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Kursgewinne erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - ETWAS ERHOLT ERWARTET - Der DAX dürfte sich zum Ende einer bislang schwachen Woche etwas erholen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Start des Xetra-Handels 0,3 Prozent höher auf 17 959 Punkte. Damit würde er sich wieder oberhalb der zuletzt hart umkämpften 50-Tage-Durchschnittslinie platzieren. Sein Wochenminus von bisher anderthalb Prozent würde er reduzieren. Etwas Rückenwind geben die Vorgaben aus den Vereinigten Staaten, wo es für die wichtigsten Indizes nach dem europäischen Handelsende nach oben ging. Gerade Technologiewerte erholten sich.

USA: - ERHOLT - Die US-Börsen haben am Donnerstag neuen Schwung erhalten. Die Anleger bewerteten weiter die Zinssignale der US-Notenbank Fed vom Vortag und aktuelle Konjunkturdaten. Zudem wirft der monatliche Arbeitsmarktbericht bereits seine Schatten voraus. Er wird am Freitag veröffentlicht. Vorher legt das Schwergewicht Apple am Donnerstag nach Börsenschluss seinen Quartalsbericht vor. Der Dow Jones Industrial beendete den Tag mit einem Plus von 0,85 Prozent auf 38 225,66 Punkte.

ASIEN: - KURSGEWINNE - Die Aktienmärkte in Asien haben am Freitag zugelegt. Die positiven Impulse vom US-Technologieschwergewicht Apple nach US-Börsenschluss sorgten auch dort für etwas Rückenwind. Der Markt in Hongkong legte deutlich deutlich zu. In der Sonderverwaltungszone baute der technologielastige Hang Seng seine Gewinne vom Vortag aus und gewann zuletzt 1,1 Prozent. In Japan und China wurde feiertagsbedingt unterdessen nicht gehandelt.

^

DAX 17896,50 -0,20

XDAX 17935,93 0,21

EuroSTOXX 50 4890,61 -0,62

Stoxx50 4370,70 -0,47

DJIA 38225,66 0,85

S&P 500 5064,20 0,91

NASDAQ 100 17541,54 1,29°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 130,73 0,10%°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,0733 0,07

USD/Yen 152,99 -0,40

Euro/Yen 164,21 -0,38°

ROHÖL:

^

Brent 83,88 0,23 USD

WTI 79,19 0,24 USD°

/jha/