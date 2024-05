dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Kursgewinne erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSGEWINNE - Der DAX dürfte am Donnerstag unter dem Eindruck der Nvidia-Zahlen (NVIDIA) und geldpolitischer Signale der US-Notenbank Fed zunächst in seiner jüngsten Spanne bleiben. Zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex 0,23 Prozent höher auf 18 723 Punkten. Das Rekordhoch aus der vergangenen Woche bei gut 18 892 Punkten bleibt nah und somit auch die runde Marke von 19 000 Zählern. Die Fed hatte am Vorabend ein Festhalten an ihren hohen Zinsen signalisiert und eine baldige Senkung erst einmal nicht in Aussicht gestellt. Der Enttäuschung über die Fed steht am Donnerstag einmal mehr die Begeisterung über die Entwicklung von Nvidia gegenüber. Der KI-Vorzeigekonzern hatte mit seinen Quartalszahlen und dem Ausblick abermals die Erwartungen übertroffen.

USA: - LEICHTE VERLUSTE - An den US-Aktienbörsen haben die Anleger am Mittwoch verunsichert auf die jüngsten Zinssignale der Notenbank Fed reagiert. Die wichtigsten Indizes gaben von rekordhohem Niveau aus etwas nach. Wie aus dem Protokoll zur letzten Zinsentscheidung der Fed hervorgeht, signalisierte die Notenbank ein Festhalten an ihren hohen Zinsen und stellte keine baldige Senkung in Aussicht. Hohe Zinsen aber verteuern Kredite und können so die Konjunktur bremsen. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 0,51 Prozent auf 39 671,04 Punkte.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben auch am Donnerstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. In den USA ging der Rekordlauf des Chipherstellers NVIDIA dank des Booms rund um Künstliche Intelligenz unterdessen weiter. Die starken Zahlen sorgte auch in Asien für etwas Rückenwind. In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor dem Handelsende nach den jüngsten Verlusten um 1,1 Prozent zu. Der CSI 300 mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen büßte im späten Handel hingegen 0,9 Prozent ein und in der Sonderverwaltungszone Hongkong sank der technologielastige Hang-Seng-Index (Hang Seng) um 1,4 Prozent.

DAX 18680,20 -0,25%

XDAX 18656,36 -0,47%

EuroSTOXX 50 5025,17 -0,43%

Stoxx50 4502,99 -0,59%

DJIA 39671,04 -0,51%

S&P 500 5307,01 -0,27%

NASDAQ 100 18705,20 -0,05%°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 130,42 -0,04%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,0827 0,04%

USD/Yen 156,71 -0,06%

Euro/Yen 169,67 -0,02%°

ROHÖL:

Brent 81,45 -0,45 USD

WTI 77,03 -0,54 USD°

