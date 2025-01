dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Kursgewinne erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSGEWINNE - Der DAX dürfte mit moderaten Gewinnen in die erste volle Handelswoche des Jahres starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montag gut zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt 0,35 Prozent im Plus bei 19.976 Zählern. In der neuen Woche dürften auch große Investoren vermehrt aus der Weihnachtspause zurückkehren, sodass Kursbewegungen mehr Aussagekraft haben als in den ersten Tagen des Jahres. Die Vorgaben aus Übersee, insbesondere aus Asien sind durchwachsen, obwohl es durchaus positive Konjunktursignale aus Chinas Dienstleistungssektor gibt. Investoren bleiben vor der Amtseinführung von Donald Trump zum US-Präsidenten am 20. Januar vorsichtig. Zu groß sind die Ungewissheiten hinsichtlich seiner Handelspolitik und deren Folgen angesichts Zolldrohungen gegen China und andere Staaten.

USA: - DOW GEWINNT AN SCHWUNG - Nach einer fünftägigen Talfahrt haben die US-Aktienmärkte am Freitag deutlich zugelegt. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,80 Prozent bei 42.732,13 Punkten. Unterstützung erhielten die Börsen von der Wiederwahl des Republikaners Mike Johnson zum Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses. Dies deute darauf hin, dass sich die Republikaner hinter der wirtschaftsfreundlichen Deregulierungsagenda des designierten Präsidenten Donald Trump versammeln dürften, hieß es aus dem Handel.

ASIEN: - SCHWACHER WOCHENSTART - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien sind mit Kursverlusten in die neue Woche gestartet. Trotz positiver Vorgaben von den US-Börsen, büßte der japanische Leitindex Nikkei 225 am Montag nach der jüngsten Feiertagspause 1,4 Prozent ein. Der Hang Seng in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong sank im späten Handel um 0,5 Prozent und der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandswerten gab um 0,4 Prozent nach.

DAX 19.906,08 -0,59%

XDAX 19.904,76 -0,23%

EuroSTOXX 50 4.871,45 -0,94%

Stoxx50 4.316,04 -0,52%

DJIA 42.732,13 0,80%

S&P 500 5.942,47 1,26%

NASDAQ 100 21.326,16 1,67%°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 132,40 -0,08%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,0311 0,05%

USD/Yen 157,73 0,25%

Euro/Yen 162,64 0,30%°

BITCOIN:

Bitcoin 99.482 1,17%

(USD, Bitstamp)°

ROHÖL:

Brent 76,23 -0,28 USD

WTI 73,70 -0,26 USD°

