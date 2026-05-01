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dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Kursgewinne erwartet

29.05.26 07:31 Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSGEWINNE - Mit Rückenwind von den US-Börsen und aus Asien geht es am Freitag für den DAX wohl wieder etwas nach oben in Richtung Rekord. Dreh- und Angelpunkt bleibt der Krieg im Iran. Die USA und der Iran nähern sich nach US-Angaben einer Einigung auf eine Verlängerung der Waffenruhe und weitere Verhandlungen. Die Hängepartie ist damit aber noch nicht beendet. Der Broker IG taxierte den Dax zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,35 Prozent höher auf 25.180 Punkte. Er würde damit wieder einen kleinen Schritt machen zu seinem Rekordhoch von 25.507 Punkten. Die positiven Signale im Iran-Krieg hatten am Vorabend einigen US-Indizes bereits erneute Rekorde beschert und auch in Asien zumeist die Kurse angetrieben.

USA: - GEWINNE - An der Wall Street hat am Donnerstag die Aussicht auf eine verlängerte Waffenruhe im Iran-Krieg erneut für Rekorde gesorgt. Sowohl der marktbreite Aktienindex S&P 500 als auch die technologielastigen Börsenbarometer NASDAQ 100 und Nasdaq Composite (NASDAQ Composite Index) erreichten Höchststände. Die Indizes profitierten dabei auch von positiven Unternehmensnachrichten rund um Künstliche Intelligenz. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hingegen schloss nur 0,05 Prozent höher bei 50.668,97 Punkten.

ASIEN: - GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag zugelegt. Die USA und der Iran nähern sich nach US-Angaben einer Einigung auf eine Verlängerung der Waffenruhe und weitere Verhandlungen. Bezüglich einer Absichtserklärung seien viele Fortschritte gemacht worden, es werde aber noch an einigen Punkten gearbeitet, sagte US-Vizepräsident JD Vance. Ob allerdings US-Präsident Donald Trump zustimmen wird, sei offen. Aus Teheran hieß es, eine vorläufige Einigung sei bisher nicht ausformuliert und dementsprechend auch nicht bestätigt. In Tokio legte der Nikkei 225 zuletzt um 2,6 Prozent zu. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen gewann 0,1 Prozent, während der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong um 1,1 Prozent zulegte.

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DAX 25.092,25 -0,34%

XDAX 25.097,86 -0,40%

EuroSTOXX 50 6.055,11 -0,25%

Stoxx50 5.186,20 -0,60%

DJIA 50.668,97 0,05%

S&P 500 7.563,63 0,58%

NASDAQ 100 30.223,89 0,84%°

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

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Bund-Future 126,23 0,06%°

DEVISEN:

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Euro/USD 1,1639 -0,11%

USD/Yen 159,31 0,05%

Euro/Yen 185,42 -0,07%°

BITCOIN:

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Bitcoin 73.477 -0,06%

(USD, Bitstamp)°

ROHÖL:

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Brent 92,67 -1,04 USD

WTI 87,76 -1,14 USD°

/jha/

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