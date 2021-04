dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Kursverluste erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

DEUTSCHLAND: - SCHWÄCHER - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt gehen vorerst nicht mehr ins Risiko. Der Dax (DAX 30) wird am Montag etwas schwächer erwartet, auch wenn der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) vor dem Wochenende einen Rekord erreicht hatte. Zwei Stunden vor dem Auftakt taxierte der Broker IG den Dax 0,2 Prozent tiefer auf 15 208 Punkte. An den Börsen in Asien war es zuvor mehrheitlich bergab gegangen. Schon in den vergangenen Tagen ließen es die Investoren nach dem erstmaligen Sprung über die 15 300 Punkte beim Dax ruhiger angehen. Am Markt wird dies auf die Sorge vor einem hierzulande härteren Lockdown, steigende Inflationserwartungen und das schon erhöhte Kursniveau zurückgeführt. "Offensichtlich bekommen die ersten jetzt doch Höhenangst", sagte Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

USA: - GEWINNE - Die New Yorker Börsen haben am Freitag einen starken Wochenschluss hingelegt. An der Wall Street kletterten der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) und der marktbreite S&P 500 erneut auf Rekordhöhen. An der Technologiebörse Nasdaq drehten die Kurse im Verlauf ins Plus, nachdem dort Inflationssorgen anfangs für einen Dämpfer gesorgt hatten. Der NASDAQ 100 rückte am Ende des Handelstages um 0,63 Prozent auf 13 845,06 Punkte vor. Der Dow gewann 0,89 Prozent auf 33 800,60 Punkte, womit sich auf Wochensicht ein Plus von rund zwei Prozent ergibt. Im S&P 500 ging es am Freitag um 0,77 Prozent auf 4128,80 Punkte hoch. Alle drei Indizes schlossen nur knapp unter ihren Tageshochs.

ASIEN: - KURSVERLUSTE - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Montag schwächer tendiert. In Japan sank der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 0,64 Prozent. In China gerieten die Kurse ebenfalls unter Druck. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 größten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, fiel um 1,41 Prozent und der Hongkonger Hang-Seng-Index (Hang Seng) sank um 0,98 Prozent. Die Aussicht auf einen schwächeren Handelsstart in den USA an diesem Montag belastete auch die Märkte in Asien.

DAX 15234,16 0,21%

XDAX 15258,35 0,36%

EuroSTOXX 50 3978,84 0,03%

Stoxx50 3372,90 -0,01%

DJIA 33800,60 0,89%

S&P 500 4128,80 0,77%

NASDAQ 100 13845,06 0,63%

RENTEN:

Bund-Future 171,43 0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1889 -0,10%

USD/Yen 109,5375 -0,12%

Euro/Yen 130,2245 -0,21%

ROHÖL:

Brent 62,98 0,03 USD

WTI 59,32 0,00 USD

