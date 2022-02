dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Kursverluste erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSVERLUSTE - An der Frankfurter Börse dürfte die Nervosität der Anleger am Dienstag wegen des Ukraine-Konflikts anhalten. Die Sorge vor einer Eskalation der Lage hatte den Dax (DAX 40) zu Wochenbeginn zwei Prozent gekostet, nun taxierte ihn der Broker IG zwei Stunden vor dem Xetra-Start nochmals 0,48 Prozent tiefer auf 15 042 Punkte. Die runde Marke von 15 000 Punkten wackelt damit weiter. Laut den Experten der niederländischen Bank ING wird die große Unruhe, die am Vortag wegen des Ukraine-Konflikts aufkam, zumindest etwas gedämpft von Äußerungen des russischen Außenministers Sergej Lawrow, der noch Verhandlungsspielraum sieht. Auch die diplomatischen Bemühungen westlicher Staaten gingen weiter, hieß es. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) etwa wird am Dienstag in Moskau erwartet.

USA: - LEICHTE KURSVERLUSTE - Die Investoren am US-Aktienmarkt haben Signalen Russlands einer Gesprächsbereitschaft im Ukraine-Konflikt am Montag nur bedingt über den Weg getraut. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) dämmte zwar einen Teil seiner Verluste ein, ging aber mit 34 566,17 Punkten und damit ein halbes Prozent tiefer aus dem Handel als am bereits sehr schwachen Freitag. Die Sorge um eine mögliche Invasion der Ukraine durch Russland und deren wirtschaftliche Folgen bleibt. Zudem ist die Straffung der Geldpolitik durch die US-Notenbank Fed ein bestimmendes Thema.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND KURSVERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag überwiegend schwächer tendiert. Die Unsicherheit bleibt hoch. Neben dem Ukraine-Konflikt drückt weiter die hohe Inflation und die Aussicht auf Zinserhöhungen in den USA auf die Stimmung. In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 nach dem schwachen Wochenstart mit einem Abschlag von 0,8 Prozent. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong sank um 1,3 Prozent, während der chinesische CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland um 0,6 Prozent zulegte.

^

DAX 15113,97 -2,02

XDAX 15083,73 -0,68

EuroSTOXX 50 4064,45 -2,18

Stoxx50 3697,00 -1,76

DJIA 34566,17 -0,49

S&P 500 4401,67 -0,38

NASDAQ 100 14268,60 0,10°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 165,39 0,05%°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1317 0,20

USD/Yen 115,3290 -0,25

Euro/Yen 130,5155 -0,05°

ROHÖL:

^

Brent 96,08 -0,40 USD

WTI 94,96 -0,50 USD°

/jha/