dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Kursverluste erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - ETWAS SCHWÄCHER - Die Anleger dürften am Montag weiter nur mit Vorsicht an den deutschen Aktienmarkt herangehen. Der Broker IG taxierte den Dax (DAX 40) zwei Stunden vor dem Auftakt 0,38 Prozent tiefer auf 13 493 Punkte. Damit bleibt die Stimmung gedämpft: Wegen Inflations- und Zinsängsten hatte der Dax in der Vorwoche nach einer vierwöchigen Erholungsrally wieder Verluste verbucht. Die internationalen Vorgaben sind zu Wochenbeginn durchwachsen.

USA: - KURSVERLUSTE - Die US-Aktienmärkte sind am Freitag aufgrund wieder entfachter Zins- und Rezessionsängste in die Knie gegangen. Die Anleger zögen vor dem Wochenende Geld aus Aktien ab, um vor dem internationalen Notenbanker-Treffen kommende Woche möglicherweise nicht auf dem falschen Fuß erwischt zu werden, hieß es. Zudem belasteten Aussagen von US-Notenbankern, die nicht auf ein gemäßigteres Tempo bei den Zinsanhebungen hoffen ließen. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) schloss mit einem Minus von 0,86 Prozent bei 33 706,74 Punkten. Daraus resultierte für den US-Leitindex ein Wochenverlust von 0,2 Prozent.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien sind ohne einheitliche Richtung in die neue Woche gestartet. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte kurz vor dem Handelsende 0,55 Prozent ein. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) in der Sonderverwaltungszone Hongkong stieg hingegen leicht um 0,1 Prozent und der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands legte um 0,7 Prozent zu. Chinas Notenbank will mit niedrigeren Zinsen die Wirtschaft stützen.

^

DAX 13544,52 -1,12%

XDAX 13526,08 -1,30%

EuroSTOXX 50 3730,32 -1,25%

Stoxx50 3671,95 -0,31%

DJIA 33706,74 -0,86%

S&P 500 4228,48 -1,29%

NASDAQ 100 13242,90 -1,95%°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 152,26 -0,01%°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,0038 -0,01%

USD/Yen 137,1970 0,20%

Euro/Yen 137,7205 0,19%°

ROHÖL:

^

Brent 95,51 -1,21 USD

WTI 89,53 -1,24 USD°

/jha/